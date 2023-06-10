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شرطة أبوظبي تشارك في اجتماع «المجموعة الدولية لتحديد هوية ضحايا الكوارث»

شرطة أبوظبي تشارك في اجتماع «المجموعة الدولية لتحديد هوية ضحايا الكوارث»
10 يونيو 2023 14:21

شاركت القيادة العامة لشرطة أبوظبي في الاجتماع الرئيسي واجتماعات المجموعات العلمية للفرق التخصصية للمجموعة الدولية المرشدة لتحديد هوية ضحايا الكوارث والمؤتمر الدولي رقم (32)  بمجمع الابتكار التابع للمنظمة في سنغافورة.

وأكد العميد أحمد ناصر الكندي رئيس فريق تحديد هوية ضحايا الكوارث بشرطة أبوظبي اهتمام شرطة أبوظبي بالمشاركة في مثل هذه الملتقيات الدولية من أجل تبادل الخبرات والاستفادة من التقنيات والأفكار المطروحة لتعزيز العمل وتطويره وبناء شراكات دولية تسهم في تحقيق التطلعات والأهداف الإستراتيجية.

وأوضح أن مكتب شؤون الضحايا يقدم رسالة وطنية هامة ترتكز على تقديم خدمات حكومية ذات جودة عالية وتقنيات وآليات حديثة تضمن تطبيق المعايير الدولية ذات العلاقة وكذلك تقديم خدمات الدعم والمشورة للوكالات المماثلة دولياً.

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وضم وفد شرطة أبوظبي المقدم الدكتور خميس سعيد المزروعي استشاري الطب الشرعي، والمقدم  عادل محمد آل علي مدير مكتب شؤون الضحايا بإدارة الأزمات والكوارث، والرائد محمد معتوق آل علي مدير فرع مركز الاتصال بمكتب شؤون الضحايا، والنقيب تميم عوض التميمي طبيب عظام جنائي.

واستعرض المقدم عادل آل علي عضو وفد الدولة في المجموعة الدولية المرشدة لتحديد هوية ضحايا الكوارث خلال الاجتماع جاهزية الفريق الإماراتي وجهود دولة الامارات في تأهيل وتدريب الفرق التخصصية على مستوى الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي وعلى المستوى الاقليمي من خلال الدورات التدريبية التخصصية والتمارين الأمنية والملتقيات العلمية والمؤتمرات ذات العلاقة.

   كما تم الإعلان عن إطلاق المعيار المحدث لتحديد هوية ضحايا الكوارث 2023-2028 والاستمارات بحلتها الجديدة في الإصدار السابع لنظام plass data.

المصدر: وام
شرطة أبوظبي
الإمارات
الكوارث
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