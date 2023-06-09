الإمارات: دعم الجهود الدولية لدحر الإرهاب والتطرف

أبوظبي (الاتحاد، وام)

شارك معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، في الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد «داعش»، الذي عقد في الرياض بقيادة المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية.

وشدد معاليه خلال تصريحات على الدور المحوري للتحالف في منع عودة ظهور «داعش»، ودعم المجتمعات الضعيفة في مواجهة الأيديولوجيات المتطرفة، وعلى أهمية استمرار الجهود المتعددة الأطراف للحفاظ على إنجازات التحالف في سوريا والعراق.

وأشار معاليه إلى التزام الإمارات بدعم جهود التحالف في مكافحة توسّع هذه الجماعة الإرهابية في أفريقيا، مؤكداً أهمية الحوار على المستويين الإقليمي والدولي للتصدي الفعّال للأنشطة الإرهابية، ودعم حقوق المرأة والطفل، وتعزيز أصوات المجتمعات المتمثلة بشكل أقل.

كما تطرق معالي الشيخ شخبوط بن نهيان إلى أهمية تعزيز التسامح وبناء السلام وحفظه، ومواجهة التعصب وخطاب الكراهية والتمييز، ومحاربة التطرف بجميع أشكاله.

وأكد التزام الإمارات بدعم الجهود الدولية الهادفة إلى دحر جميع أشكال الإرهاب والتطرف.

واختتم معاليه بالتأكيد على أن دولة الإمارات تؤمن إيماناً راسخاً، كجزء من رؤيتها الاستراتيجية، بأن التعاون والعمل المشترك هما السبيل الرئيس لمكافحة الإرهاب والتطرف ولتحقيق الاستقرار والسلام والازدهار.

إلى ذلك، شارك معالي الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير دولة، في الاجتماع الوزاري لدول مجلس التعاون الخليجي مع الولايات المتحدة الأميركية، بحضور أصحاب السمو والمعالي والسعادة الوزراء في دول مجلس التعاون الخليجي، ومعالي جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومعالي أنتوني بلينكن وزير خارجية الولايات المتحدة، للتأكيد على الأهمية الاستراتيجية للعلاقات التاريخية بين الجانبين.

وأكد أصحاب المعالي الوزراء على أهمية الشراكات الاستراتيجية الطموحة المتنامية بين دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة وأثرها في تعزيز السلام والأمن والاستقرار والتعاون والازدهار الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط.

وشدّدوا على ضرورة مكافحة الإرهاب والتطرف في العالم، مشيدين بنتائج الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد «داعش»، الذي عقد في الرياض في المملكة العربية السعودية يوم 8 يونيو 2023.

من جهته أكد معالي بلينكن على التزام الولايات المتحدة الدائم بدورها في تحقيق الأمن في المنطقة، وإدراكها لدور المنطقة الحيوي في رعاية الاقتصاد العالمي والتجارة الدولية.