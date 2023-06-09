السبت 10 يونيو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

الإمارات: دعم الجهود الدولية لدحر الإرهاب والتطرف

الإمارات: دعم الجهود الدولية لدحر الإرهاب والتطرف
10 يونيو 2023 01:41

أبوظبي (الاتحاد، وام)
شارك معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، في الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد «داعش»، الذي عقد في الرياض بقيادة المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية.
وشدد معاليه خلال تصريحات على الدور المحوري للتحالف في منع عودة ظهور «داعش»، ودعم المجتمعات الضعيفة في مواجهة الأيديولوجيات المتطرفة، وعلى أهمية استمرار الجهود المتعددة الأطراف للحفاظ على إنجازات التحالف في سوريا والعراق.
وأشار معاليه إلى التزام الإمارات بدعم جهود التحالف في مكافحة توسّع هذه الجماعة الإرهابية في أفريقيا، مؤكداً أهمية الحوار على المستويين الإقليمي والدولي للتصدي الفعّال للأنشطة الإرهابية، ودعم حقوق المرأة والطفل، وتعزيز أصوات المجتمعات المتمثلة بشكل أقل.

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس البرتغال باليوم الوطني لبلاده
"الأرصاد" يكشف عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة اليوم

كما تطرق معالي الشيخ شخبوط بن نهيان إلى أهمية تعزيز التسامح وبناء السلام وحفظه، ومواجهة التعصب وخطاب الكراهية والتمييز، ومحاربة التطرف بجميع أشكاله. 
وأكد التزام الإمارات بدعم الجهود الدولية الهادفة إلى دحر جميع أشكال الإرهاب والتطرف.
واختتم معاليه بالتأكيد على أن دولة الإمارات تؤمن إيماناً راسخاً، كجزء من رؤيتها الاستراتيجية، بأن التعاون والعمل المشترك هما السبيل الرئيس لمكافحة الإرهاب والتطرف ولتحقيق الاستقرار والسلام والازدهار.
إلى ذلك، شارك معالي الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير دولة، في الاجتماع الوزاري لدول مجلس التعاون الخليجي مع الولايات المتحدة الأميركية، بحضور أصحاب السمو والمعالي والسعادة الوزراء في دول مجلس التعاون الخليجي، ومعالي جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومعالي أنتوني بلينكن وزير خارجية الولايات المتحدة، للتأكيد على الأهمية الاستراتيجية للعلاقات التاريخية بين الجانبين.
وأكد أصحاب المعالي الوزراء على أهمية الشراكات الاستراتيجية الطموحة المتنامية بين دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة وأثرها في تعزيز السلام والأمن والاستقرار والتعاون والازدهار الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط.
وشدّدوا على ضرورة مكافحة الإرهاب والتطرف في العالم، مشيدين بنتائج الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد «داعش»، الذي عقد في الرياض في المملكة العربية السعودية يوم 8 يونيو 2023.
من جهته أكد معالي بلينكن على التزام الولايات المتحدة الدائم بدورها في تحقيق الأمن في المنطقة، وإدراكها لدور المنطقة الحيوي في رعاية الاقتصاد العالمي والتجارة الدولية.

الإمارات
شخبوط بن نهيان
التحالف الدولي ضد داعش
داعش
مجلس التعاون الخليجي
أميركا
آخر الأخبار
المعهد المتقدم لأمراض النساء ببرجيل الطبية يقدم حلول الرعاية الطبية المعقدة
الإمارات
المعهد المتقدم لأمراض النساء ببرجيل الطبية يقدم حلول الرعاية الطبية المعقدة
30 مايو 2023
«البلو مون» من كوكب آخر و«الأفاعي» لا تعرف الخوف!
الرياضي
«البلو مون» من كوكب آخر و«الأفاعي» لا تعرف الخوف!
اليوم 12:00
مقياس زلزال
عربي ودولي
زلزال قوي يضرب تايوان
اليوم 11:49
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس البرتغال باليوم الوطني لبلاده
الإمارات
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس البرتغال باليوم الوطني لبلاده
اليوم 10:50
"الأرصاد" يكشف عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة اليوم
الإمارات
"الأرصاد" يكشف عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة اليوم
اليوم 10:46
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©