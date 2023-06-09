الإمارات تدعو إلى نهج متكامل تجاه أفغانستان

نيويورك (الاتحاد)

عقدت نائبة المندوبة الدائمة للإمارات في مجلس الأمن، أميرة الحفيتي، أمس، لقاء مع السفير إيشيكاني كيميهيرو، المندوب الدائم لليابان لدى الأمم المتحدة، كونهما حاملي القلم لملف أفغانستان في مجلس الأمن.

وقالت بعثة الدولة في بيان: «لقاء مثمر مع فريدون سينيرلي أوغلو، المنسق الخاص، والسفير إيشيكاني كيميهيرو، المندوب الدائم لليابان لدى الأمم المتحدة، بصفتنا حاملي القلم لملف أفغانستان في مجلس الأمن».

وأضافت، في تغريدة على «تويتر»: «يعتبر اتباع نهج متكامل ومتين تجاه أفغانستان من قبل الجهات السياسية والإنسانية والإنمائية، أمراً ضرورياً من أجل تحقيق مستقبل مستدام للبلاد يعمه السلام».

يأتي ذلك، فيما أعلنت الأمم المتحدة أنه على الرغم من بيئة العمل الصعبة، فقد قدمت المنظمة معونات لأكثر من 17.3 مليون شخص في أفغانستان، على مدى الأشهر الخمسة الماضية.

وأكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، تقديم المعونات، في مجالات التعليم والتغذية والصحة والأمن الغذائي والزراعة ومراكز الإيواء في حالات الطوارئ والمواد غير الغذائية والحماية والمياه والصرف الصحي، بحسب تقارير محلية أفغانية أمس.

وفي بداية عام 2023، توقعت الأمم المتحدة أن يكون الوضع الاقتصادي في أفغانستان سيئاً للغاية في الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، وذكر المكتب أنه في عام 2023، سيواجه حوالي 17 مليون شخص في أفغانستان جوعاً شديداً، وستة ملايين آخرون سيواجهون مستوى طارئاً من انعدام الأمن الغذائي.

وذكر المكتب أن أفغانستان لا تزال تواجه واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، حيث يحتاج أكثر من ثلثي سكانها مساعدات إنسانية. وفي عام 2023، يهدف الشركاء في المجال الإنساني إلى الوصول إلى 22.3 مليون شخص، مع ميزانية معدلة قيمتها 3.2 مليار دولار.

على صعيد منفصل، ترأست بعثة الدولة لدى الأمم المتحدة، أمس، مع البعثة الدائمة لسويسرا لدى الأمم المتحدة، الاجتماع الخامس لفريق الخبراء غير الرسمي المعني بالمرأة والسلام والأمن. وركز النقاش، بحسب تغريدة لبعثة الدولة «على تويتر»، على أوضاع النساء والفتيات في هايتي، وذلك في ظل اقتراب موعد تجديد ولاية مكتب الأمم المتحدة المتكامل في هايتي.

وقالت البعثة: «مع تفاقم الأوضاع الأمنية وآثار التغير المناخي والتحديات الإنسانية، بات ضرورياً حماية النساء والفتيات وضمان مشاركتهن، في جميع الجهود الرامية لتحقيق السلام والاستقرار والازدهار في هايتي». إلى ذلك، التقى السفير محمد أبوشهاب نائب المندوبة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة، بسرحد فتاح، القائم بأعمال المندوب الدائم للبعثة الدائمة لجمهورية العراق لدى الأمم المتحدة، وذلك عقب اجتماع مجلس الأمن يوم الأربعاء الماضي، بشأن فريق التحقيق التابع للأُمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من جانب داعش (يونيتاد).

وتبادل الجانبان الحديث حول آخر المستجدات على الساحة العراقية، وأكد السفير أبوشهاب أن دولة الإمارات ستظل ملتزمة بالحفاظ على أمن العراق واستقراره.