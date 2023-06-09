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النيادي يمارس الرياضة في الفضاء

النيادي يمارس الرياضة في الفضاء
10 يونيو 2023 01:39

أبوظبي (الاتحاد)

نشر الرائد الإماراتي سلطان النيادي، الموجود حالياً على متن محطة الفضاء الدولية، ضمن أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب، «فيديو» أثناء ممارسة الرياضة على متن المحطة، وغرد النيادي عبر حسابه على «تويتر»: «الحفاظ على لياقتنا البدنية بالفضاء مهمة غير سهلة.. لذلك نتمرن كل يوم لمدة ساعتين ونصف الساعة على أجهزة مصممة بشكل يحاكي قوة الجاذبية على الأرض.. الرياضة اليومية (اللي نسويها) تشمل تمارين العضلات، والجري، وغيرها».

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