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«حمدان التعليمية» تطلق «تحدي علوم المستقبل»

«حمدان التعليمية» تطلق «تحدي علوم المستقبل»
10 يونيو 2023 01:37

دبي (الاتحاد)

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أطلقت مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز، ممثّلة بمركز حمدان بن راشد للموهبة والابتكار، الموسم الثالث من مسابقة «تحدي علوم المستقبل» على مستوى دول التعاون، وتمثل المسابقة التي تحمل شعار «نحو مستقبل أكثر استدامة» تماشياً مع عام الاستدامة، منصة هدفها ترسيخ مبادئ الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والتشجيع على الابتكار، وخلق مستقبل حافل بالإبداع. وقال الدكتور خليفة السويدي، الأمين العام للمؤسسة: «المسابقة تستهدف تعزيز تعلم مبادئ الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء للطلاب الموهوبين، وتشجيعهم على الابتكار.. وتستهدف المسابقة فئة الناشئين للطلبة من سن 10 سنوات إلى 13 سنة، وفئة المحترفين من 14 إلى 17 سنة، وسيركز المشاركون على إيجاد حلول مستدامة في مجالات (المنازل – الحفاظ على المياه – التسوق)».

مؤسسة حمدان التعليمية
الإمارات
مركز حمدان بن راشد للموهبة والابتكار
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