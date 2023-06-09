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الإمارات

تعاون بين «تنفيذي غسل الأموال» و«الرقابة المالية في كازاخستان»

خلال اللقاء (وام)
10 يونيو 2023 01:37

ألماتى (وام)

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التقى وفد من المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع ممثلين عن وكالة الرقابة المالية في كازاخستان، لمناقشة تعزيز العلاقات الثنائية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
جاء ذلك على هامش الاجتماع العام الثامن والثلاثين للمجموعة الأوروآسيوية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (EAG)، وهي هيئة إقليمية على غرار الفاتف، والذي عقد في مدينة ألماتي الكازاخية. ورحّب زانات إيليمانوف، رئيس وكالة الرقابة المالية في كازاخستان، بحامد الزعابي، المدير العام للمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والوفد المرافق الذي يضم علي فيصل باعلوي، رئيس وحدة المعلومات المالية، ووليد سعيد العوضي، الرئيس التنفيذي للعمليات في مركز دبي المالي العالمي ، اللذين قدّما خلال الاجتماع بعض العروض التوضيحية.  وناقش الطرفان مجموعةً من المقترحات الهادفة إلى زيادة التعاون بين الدولتين، فيما عبّر أعضاء الفريق الكازاخستاني عن اهتمامهم بالتجربة الإماراتية في تطبيق تكنولوجيا المعلومات المبنية على الذكاء الاصطناعي، وأكدوا أنّ السلطات في كازاخستان تنوي استكشاف السياسات والممارسات المميزة الخاصة بدولة الإمارات لتحديد المعاملات المالية غير المشروعة المحلية والدولية بشكلٍ أكثر فعاليةً.  وتبادل الزعابي وإيليمانوف الآراء حول أهمية الاسترداد الفعال للأصول، وعبّرا عن نيّتهما إطلاق أنشطة مشتركة جديدة.

مكافحة غسل الأموال
الإمارات
كازاخستان
الإمارات وكازاخستان
الرقابة المالية
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