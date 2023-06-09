تطوير بحوث سرطان الثدي والرئة

أبوظبي (الاتحاد)

وقعت دائرة الصحة - أبوظبي، الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في الإمارة، مذكرة تفاهم جديدة مع الشركة العالمية الرائدة في مجال الأدوية الحيوية «أم أس دي» في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، بهدف المضي في تطوير البحوث حول سرطان الثدي والرئة.

وبحضور معالي منصور المنصوري، رئيس دائرة الصحة - أبوظبي، وجينيل كريشنامورثي، نائب الرئيس للسياسة العامة العالمية والعلاقات الحكومية في «إم إس دي»، وقع مذكرة التفاهم الدكتورة أسماء المناعي، المدير التنفيذي لمركز الأبحاث والابتكار في دائرة الصحة - أبوظبي، وأشرف ملاك، المدير العام لشركة إم إس دي في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، على هامش المؤتمر العالمي لمنظمة الابتكار في التكنولوجيا الحيوية 2023 الذي انعقد من 5 إلى 8 يونيو الجاري في بوسطن، الأميركية.

وسيتعاون الجانبان لإطلاق دراستين رصديتين في مجال طب الأورام، لاستهداف «سرطان الرئة ذي الخلايا غير الصغيرة»، و«سرطان الثدي الثلاثي السلبي» بشكل مباشر.

وتهدف الدراستان لتعزيز القدرة على مواجهة تحديات الرعاية الصحية المرتبطة بهذه الأمراض، وتحسين النتائج العلاجية للمرضى.

وقالت الدكتورة أسماء المناعي، المدير التنفيذي لمركز الأبحاث والابتكار في دائرة الصحة - أبوظبي: « نفخر بتجديد شراكتنا مع شركة (أم أس دي) للأدوية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، وسنعمل عبر هذه الاتفاقية على حشد خبراتنا ومعارفنا ومواردنا سوياً لمواجهة تحديات قطاع الرعاية الصحية الملحة».