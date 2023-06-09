جامعة الشارقة توقع 35 اتفاقية تعاون دولية

الشارقة (الاتحاد)

وقَّعت جامعة الشارقة، 35 اتفاقية تعاون دولي مع عدد من الجامعات العربية والروسية، بهدف تعزيز التعاون في مجالات البحث العلمي، وتبادل الخبرات والباحثين والطلبة. جاء ذلك، على هامش فعاليات المؤتمر الثالث لرؤساء الجامعات في اتحاد الجامعات العربية والروسية والذي نظمته جامعة الشارقة بالتعاون مع الأمانة العامة لاتحاد الجامعات العربية على مدى يومين. وقَّع الاتفاقيات الدكتور حميد مجول النعيمي، مدير جامعة الشارقة مع ممثلي ورؤساء الجامعات الروسية والعربية.

يذكر أن الاتفاقيات التي تم توقيعها تقتضي بنودها التعاون المشترك في إجراء البحوث العلمية والنشر العلمي، والإشراف المشترك على طلبة الماجستير والدكتوراه، وتنظيم أنشطة بحثية مشتركة، وتقديم الاستشارات والتدريب والتطوير المهني وطرق التعليم والتعلم، وتبادل الخبرات والباحثين والطلبة، وطرح برامج أكاديمية مشتركة في مختلف التخصصات، وتطوير المناهج التعليمية وبرامج التعلم الإلكتروني، بالإضافة إلى تنظيم المؤتمرات والندوات والمنتديات العلمية والأكاديمية المشتركة.