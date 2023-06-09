15 يونيو.. آخر موعد لتسليم نتائج خطط الدعم للطلبة أصحاب الهمم

دينا جوني (دبي)

دعت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي إلى تسليم نتائج الخطة التربوية الفردية للطلبة أصحاب الهمم في المدارس الحكومية لاختصاصي التربية الخاصة، وذلك بعد قياس مدى تحقق الأهداف الخاصة بكل طالب والمحددة بالخطة. وعممت المؤسسة على الإدارات المدرسية، ضرورة التدقيق وإدخال بيانات الطلبة أصحاب الهمم بصفحة التعليم الدامج، وتحديثها وفق عدد من الإجراءات. وأشارت إلى مسؤولية المدرسة في تحديث جميع بيانات الطلبة أصحاب الهمم في صفحة التعليم الدامج في منصة «المنهل»، وإرفاق الخطة التربوية الفردية للعام الحالي 2022-2023، والتأكد من إدخال الاحتياجات والخدمات كافة التي تمّ تقديمها، وكذلك التنسيق مع مراكز دعم التربية الخاصة مثل مراكز «همم لخدمات التعليم الدامج» حول المعلومات كافة والتقارير المتعلقة بالطلبة، ومن بعدها إغلاق الخدمات المقدمة للطلبة أصحاب الهمم بصفحة التعليم الدامج المقدمة للطلبة خلال العام الدراسي 2022-2023.

مقياس السلوك الاجتماعي والانفعالي

بالنسبة للخطة التربوية، وجّهت مؤسسة الإمارات للتعليم المدارس بتطبيق مقياس السلوك الاجتماعي والانفعالي، وقياس تطور الطلبة أصحاب الهمم، وقياس تحقق الأهداف المحددة بالخطة التربوية الفردية لكل طالب، وتسليم نتائج الخطة التربوية الفردية لاختصاصي التربية الخاصة في موعد أقصاه 15 يونيو 2023.

وأشارت إلى أنه إذا كان الطالب غير مقيّم تقييماً رسمياً، أي أن حالته غير مصنّفة، ويحتاج إلى خدمات التعليم الدامج، وتم تقييمه من قبل فريق الدعم المدرسي، ولديه خطة علاجية، وبحاجة لخطة تربوية فردية، فيتم رفع كشف بأسماء الطلبة من قبل إدارة المدرسة لمراكز دعم التربية الخاصة ومراكز «همم لخدمات التعليم الدامج»، واعتماد الكشوف التي ترسل للمدارس لعمل المواءمات مع البيانات الصادرة من منصة «المنهل».