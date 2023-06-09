«أبوظبي للصحة العامة» يستضيف وفد معهد باستور الفرنسي

أبوظبي (الاتحاد)

استضاف مركز أبوظبي للصحة العامة وفداً من معهد باستور الفرنسي، المؤسسة غير الربحية المتخصصة بعلوم الأحياء والميكروبات والأمراض واللقاحات، ضمن زيارة علمية استمرت لمدة 3 أيام، تعرف خلالها الوفد على أبرز التجارب الناجحة والخبرات التي تتمتع بها الإمارة في مجالات البحث العلمي والتعليم الطبي وتوظيفهما لمكافحة الأمراض المعدية وضمان الجاهزية للتعامل معها بما يحقق صحة وسلامة أفراد المجتمع.

وقام الوفد خلال الزيارة بجولات ميدانية إلى كل من مركز أبوظبي للخلايا الجذعية، والمختبر المرجعي في مدينة الشيخ خليفة الطبية، وبنك الدم ومعهد الابتكار التكنولوجي، وشركة جي 42 للرعاية الصحية وجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، للاطلاع على المختبرات المرجعية للأمراض المعدية والتكنولوجيا الحيوية والابتكارات العلاجية، وعقد عدداً من الاجتماعات العلمية وورش العمل من أجل نقل المعرفة والتعاون لتشكيل فرق بحثية تجمع خبرات الجهتين وتسهم في بناء مشاريع بحثية جديدة للارتقاء بالإمكانات في مكافحة الأمراض المعدية واستكشافها.

وضم الوفد الزائر الدكتور فرناندو أرنزانا، مدير الشؤون الدولية بمعهد باستور بباريس، والدكتور جان كلود رئيس وحدة الاستجابة للطوارئ البيولوجية، ونخبة من العلماء والخبراء بتخصصات الأحياء التطبيقية وعلوم البرمجة والابتكار التعليم بمعهد باستور - باريس، كما تضمن الحضور من الجانب الإماراتي عدداً من ممثلي القطاع الصحي والأكاديمي بالإمارة ومن بينهم مطر النعيمي مدير مركز أبوظبي للصحة العامة، والدكتورة فريدة الحوسني المدير التنفيذي لقطاع الأمراض المعدية بالمركز، والدكتورة أسماء المناعي المدبر التنفيذي لمركز الأبحاث والابتكار في دائرة الصحة، وعدد من ممثلي المعامل المرجعية والجامعات، وآخرون من أصحاب التخصصات المشتركة بإمارة أبوظبي.

وقالت الدكتورة فريدة الحوسني: شهدت الزيارة لقاءات جمعت بين خبراء وباحثين من دولة الإمارات وفرنسا لاستعراض التجارب البحثية في مكافحة الأمراض المعدية والجاهزية لها واستكشاف المزيد من أوجه التعاون في هذا المجال الذي يعد حيوياً للصحة العامة، كما أعربت كلوي رابييه، عن سعادتها بهذه الزيارة.