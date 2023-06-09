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وثيقة مطورة لمعايير خدمات العلاج الطبيعي في دبي

وثيقة مطورة لمعايير خدمات العلاج الطبيعي في دبي
10 يونيو 2023 01:37

دبي (الاتحاد)

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أعلنت هيئة الصحة بدبي، إصدار وثيقة مطورة لمعايير خدمات العلاج الطبيعي، بالتعاون مع شعبة الإمارات للعلاج الطبيعي بجمعية الإمارات الطبية، وقد تم الإعلان عن هذا الإصدار في ختام أعمال «المؤتمر العالمي للعلاج الطبيعي»، الذي شهدته دبي، مؤخراً.
وقال الدكتور مروان الملا، المدير التنفيذي لقطاع التنظيم الصحي في هيئة الصحة بدبي، إن إصدار معايير خدمات العلاج الطبيعي يأتي تماشياً مع الرؤية الاستراتيجية لهيئة الصحة بدبي لضمان التحسين المستمر في الخدمات الصحية المقدمة، وإضافة كل جديد ومميز في مجال الخدمات الصحية المقدمة للمرضى في القطاع.
وأشار الدكتور الملا إلى جهود هيئة الصحة في دبي، والتعاون مع شُعبة الإمارات للعلاج الطبيعي بجمعية الإمارات الطبية، في تطوير هذه المعايير لتتماشى مع أفضل الممارسات العالمية لتحسين جودة حياة الفرد، وتلبية احتياجات الرعاية الصحية المستقبلية في الإمارة لتوفير نظام رعاية صحية متكامل عالي الجودة.
وذكرت الدكتورة حنان عبيد، مدير إدارة السياسات والمعايير الصحية في هيئة الصحة بدبي، أن الوثيقة راعت وضع المعايير الخاصة بإحالة المرضى، وكذلك تثقيف المرضى بشأن الخدمات المقدمة، مع مراعاة التطبيق ضمن أعلى معايير الصحة والسلامة في المجال.

العلاج الطبيعي
دبي
الإمارات
هيئة الصحة
هيئة الصحة في دبي
جمعية الإمارات الطبية
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