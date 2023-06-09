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أبوظبي تتزين استعداداً لعيد الأضحى

زينة عيد الأضحى في شوارع أبوظبي (تصوير: وليد أبو حمزة)
10 يونيو 2023 01:41

هالة الخياط (أبوظبي)

بدأت بلدية مدينة أبوظبي تزيين شوارع المدينة بأشكال هندسية ضوئية استعداداً لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وجعل مدينة أبوظبي تزهو بأنوار الفرح والسرور بهذه المناسبة العطرة.
وتحرص بلدية مدينة أبوظبي في كل المناسبات الدينية والوطنية على مشاركة المجتمع المناسبات السعيدة، وتقديم بيئة مبهجة تتناسب مع الأجواء والمعاني الروحية لعيد الأضحى المبارك وقيمه الدينية والاجتماعية.

واختارت بلدية مدينة أبوظبي تشكيلات زينة تضفي جمالاً ورونقاً يليق بالعاصمة أبوظبي، وروعي في التصاميم أن تكون متماشية مع الأجواء الاحتفالية بالعيد، وتجملت بألوان وأشكال توحي بالسعادة والفرح، وحملت بعضها عبارات مختلفة مستلهمة من تراث وعادات شعب الإمارات، مثل «عيد الأضحى» «عيدكم مبارك»، «عساكم من العايدين»، وأشكال متزينة بالفراشات والزهور.

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وجاءت أعمال الإنارة التزيينية وفقاً لتشكيلات هندسية مستوحاة من روحانية عيد الأضحى ومعانيه الجليلة، حيث اعتمدت أغلب التشكيلات الهندسية الضوئية على إبداعات باستخدام الخط العربي والزخارف الإسلامية لإضفاء المزيد من الجمال على العاصمة أبوظبي. ويركز مشروع تزيين المدينة الذي تنفذه بلدية مدينة أبوظبي على التقاطعات والشوارع الرئيسية والحيوية، منها شارع الكورنيش بالكامل، معظم تقاطعات مدينة أبوظبي، الدوارات، الجسور، وشارع بينونة.

وحرصت البلدية على استخدام أنواع الكابلات الكهربائية من المواد المقاومة للعوامل الجوية وذات الجودة العالية، حرصاً على سلامة الجمهور، حيث تم الاعتماد على توصيلات مصنوعة من مواد ترتفع فيها معدلات الأمان في التشكيلات الهندسية كافة، لتميزها في الحفاظ على البيئة، وخصوصيتها في تحمل جميع العوامل المناخية وذات المعايير العالية من حيث الأمن والسلامة، بما في ذلك المصابيح والتشكيلات الضوئية. وأكدت البلدية أن أبوظبي ستبقى متألقة بالأنوار طول أيام عيد الأضحى المبارك لتعكس الوجه الحضاري، وتجسد معاني وقيم العيد والعادات والتقاليد الوطنية الأصيلة وبيئة السلام والمحبة التي ينعم بها كل أفراد المجتمع.

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