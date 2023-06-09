مسالخ الظفرة جاهزة لاستقبال الأضاحي

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

قامت بلدية منطقة الظفرة بوضع الترتيبات والاستعدادات اللازمة كافة بمسالخ مدن المنطقة لاستقبال الذبائح خلال عيد الأضحى المبارك، من حيث الصيانة والنظافة، وتعزيز نظام الأمن الحيوي بالمسالخ، وتوفير الأطباء البيطريين والقصابين وعمال النظافة، لتقديم خدمات متميزة للجمهور، والمحافظة على صحة وسلامة المستهلكين، والتأكيد على زيادة معدلات النظافة والتعقيم نسبة لزيادة معدلات الاستخدام خلال أيام العيد.

وتم التأكيد على الشركات العاملة في مجال النظافة على أهمية سرعة نقل المخلفات، وتأمين وتوزيع العمال حسب ساعات العمل، وسيتم إطلاق حملة الذبح السليم قبل عيد الأضحى لتوعية المتعاملين بأهمية الذبح داخل مسالخ بلدية منطقة الظفرة، نظراً لتوفير الفحص الطبي البيطري للحيوانات قبل وبعد الذبح، وذلك حفاظاً على صحة المجتمع المحلى من الأمراض. وتضم مسالخ منطقة الظفرة 19 طبيباً بيطرياً و72 قصاباً و50 عاملاً خلال عيد الأضحى المبارك لاستيعاب الزيادة في أعداد المتعاملين، وقد أنجزت بلدية منطقة الظفرة منذ بداية العام الجاري 35,633 ذبيحة.

ويبدأ دوام المسالخ بمدن المنطقة خلال اليوم الأول للعيد من بعد صلاة العيد وحتى انتهاء الأضاحي، وفي ثاني وثالث ورابع أيام العيد يبدأ الدوام من الساعة 7 صباحاً وحتى الساعة 6 مساءً، ويتم إغلاق المسلخ يوم الجمعة من الساعة 11 ظهراً وحتى الساعة 2 ظهراً لأداء صلاة الجمعة. وظلت رسوم الذبح بالأسعار المعتمدة نفسها من غير أي زيادات، وهي 15 درهماً للضأن والماعز للذبيحة التي تقسم إلى أربعة أجزاء، وإذا زادت على ذلك يصبح السعر 25 درهماً، و45 درهماً للعجول والقعدان كاملة أو ثمانية أجزاء، أما إذا زاد تقسيمها إلى أكثر من ثمانية أجزاء فيصبح السعر 60 درهماً، وسعر الأبقار والجمال الكبيرة أكثر من ثمانية أجزاء 80 درهماً، وإذا رغب المتعامل في تقطيع الذبيحة من الأبقار والجمال إلى حجم أصغر يكون السعر 100 درهم. ودعت بلدية منطقة الظفرة الجمهور إلى أهمية اتباع الإرشادات الصحية المتعلقة بالذبح في المسالخ، وعدم الذبح في البيوت أو الأماكن العامة وخارج المسالخ، وضرورة الفحص البيطري لتجنب انتشار الأمراض.