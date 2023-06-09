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تعزيز معايير الاستدامة في ورشة ببلدية أبوظبي

خلال الورشة (من المصدر)
10 يونيو 2023 01:37

أبوظبي (الاتحاد)

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نظمت بلدية مدينة أبوظبي، من خلال إدارة البيئة والصحة والسلامة، بالتعاون مع هيئة البيئة - أبوظبي، ورشة تثقيفية حول دليل الجهات الحكومية في أبوظبي تحت عنوان (حكومة خالية من المواد المستخدمة لمرة واحدة)، حيث تأتي هذه الورشة ضمن إطار تعزيز معايير عام الاستدامة 2023.
وركزت الورشة على تحفيز الموظفين والمجتمع للحفاظ على البيئة، خصوصاً في ما يتعلق بالتعامل مع المواد البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة، والتي نص عليها إعلان حكومة إمارة أبوظبي ابتداءً من 1 يونيو 2022، ضمن دليل شامل يتضمن الإجراءات المطلوبة من الجهات الحكومية في أبوظبي لتطبيق الهدف المتمثل في (حكومة خالية من المواد المستخدمة لمرة واحدة)، ويقدم الدليل الخطوات والإجراءات الواجب اتباعها للالتزام بهذا الهدف، ويوفر الدليل كذلك للجهات الحكومية والموظفين سبل تطبيق بنود الدليل من خلال الحد من استخدام المواد البلاستيكية وغير البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة، والتحول إلى استخدام البدائل متعددة الاستخدامات وذات الأثر البيئي المقبول.
كما ركزت الورشة على شرح الاستدامة وكيفية تطبيقها للحفاظ على البيئة، من خلال نشر ثقافة استخدام المواد الصديقة للبيئة، وأكدت الورشة أهمية رفع مستوى وعي الموظفين بدليل حكومة خالية من المواد ذات الاستخدام الواحد، والحرص على خفض النفايات.

أبوظبي
الإمارات
بلدية أبوظبي
الاستدامة
هيئة البيئة
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