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تجميل 4 ملاعب في حدائق دبي

تجميل 4 ملاعب في حدائق دبي
10 يونيو 2023 01:37

دبي (الاتحاد)

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أنجزت بلدية دبي، مشروع تطوير وتجميل 4 من الملاعب الرياضية في حدائق دبي، بالتعاون مع شركات رياضية وترفيهية عالمية. وهدف المشروع إلى تنفيذ أعمال تجميلية ورسم وإضافة شعارات جديدة بألوانٍ وتصاميم رياضية عصرية على ملاعب كرة السلة وكرة القدم بأسلوب إبداعي، بما يعزز من جماليتها ويقدم تجربة فريدة لزوارها، ويعكس جهود البلدية في العمل على تعزيز جمالية وجاذبية إمارة دبي.
وأكدت بلدية دبي، أن مشروع تجديد وتطوير هوية الملاعب في حدائق دبي، من المشاريع التجميلية الفريدة التي تعكس الروح العصرية للإمارة وجاذبيتها وجماليتها وتنوع بنيتها الترفيهية التحتية بأسلوبٍ إبداعي، ويجسّد حرصها على تعزيز علاقات التعاون مع شركات القطاع الخاص المحلية والعالمية البارزة لتجميل المرافق في إمارة دبي، عبر توفير بيئة جاذبة للاستثمار وعقد الشراكات مع أفضل مقدمي الخدمات البلدية في العالم، وذلك لضمان منح جميع السكان والزوار تجربة مثالية في المدينة الأفضل في العالم.
وأشارت البلدية إلى أن المشروع يعكس مدى عنايتها باهتمامات وهوايات جميع أفراد المجتمع، وإلزامها بتخطيط وتنفيذ المشاريع التي تعزز من جاذبية وجمالية دبي، خصوصاً مع قدوم فصل الصيف، وسعيها إلى توفير كل المرافق التي تخدم جميع سكان الإمارة، وتقدم لهم تجربة غنية تلبي احتياجاتهم.
وأظهرت التصاميم التي نُفذت في الملاعب، الجانب الإبداعي لأعمال التجديد والتطوير فيها.

دبي
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