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«طرق دبي»: نتائج إيجابية لأتمتة حجز المركبات المخالفة

«طرق دبي»: نتائج إيجابية لأتمتة حجز المركبات المخالفة
10 يونيو 2023 01:39

دبي (وام)

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أكدت هيئة الطرق والمواصلات في دبي تحقيق نتائج إيجابية وبعد فترة قياسية من تطبيق الإجراءات المؤتمتة لعمليات حجز المركبات المُخالِفة في ساحة لهباب في إمارة دبي، وذلك بالتعاون مع شركة الإمارات لخدمات المواقف استناداً إلى عقدٍ أبرمهُ الطرفان مطلع العام الجاري.
وقال عيسى الأميري، مدير إدارة الخدمات الإدارية بقطاع خدمات الدعم الإداري المؤسسي في هيئة الطرق والمواصلات: تم تطبيق العديد من الإجراءات التحسينية التي ساهمت في إحداث تطور واضح خلال زمن قياسي، خاصة تطبيق النظام الذكي في تطبيق الإجراءات الخاصة بالساحة، حيث استخدمنا مسح رمز التعريف الذكي (QR Code) أثناء استلام أو تسليم المركبة داخل الساحة، وسهلنا إعداد التقارير المطلوبة مع البيانات التفصيلية من النظام، ونظّمنا عملية صف المركبات داخل الساحة حسب صنف كل مركبة، وأضفنا مواقف مرقمة في الساحة لتحديد أماكن صف المركبات بسهولة وفعالية.
وأضاف: نعمل باستمرار أيضاً على تحديث موقع المركبة بشكل دوري في النظام المزود بتحديد المواقع مما يسهّل على موظف مركز إسعاد المتعاملين تحديد مكان المركبة عند المراجعة أو إجراءات فك حجز وتسليم المركبة للمتعامل، وتم إجراء عمل صيانة شاملة للساحة، وتخصيص منطقة محددة للمركبات الخاضعة للإدراج بالمزاد.

دبي
الإمارات
طرق دبي
هيئة الطرق والمواصلات
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