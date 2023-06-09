رئيس البحث والإنقاذ بشرطة رأس الخيمة: تطوير مركبات وزوارق سريعة لدعم عمليات الإنقاذ

هدى الطنيجي (رأس الخيمة)

أكد الرائد عبدالله السامان رئيس قسم البحث والإنقاذ بشرطة رأس الخيمة، حرص القسم على تطوير مركبات وزوارق سريعة لدعم عمليات الإنقاذ والتوسع في دراسات الذكاء الاصطناعي لتعزيز عمليات البحث، إلى جانب دوره بتنفيذ الإجراءات الخاصة بعمليات الإنقاذ والاستجابة للبلاغات المرورية والجنائية وفي المواقع الجبلية والمسطحات المائية، بهدف إنقاذ المحصورين والبحث عن المفقودين وتأمين شواطئ الإمارة. وذكر أن تلك المهام يتم تنفيذها من خلال كوادر بشرية مؤهلة ومدربة وآليات ومعدات حديثة متطورة تسهم في عمليات التدخل السريع حفاظاً على أرواح وممتلكات أفراد المجتمع. وقال الرائد عبدالله السامان في حواره مع «الاتحاد»: «إن القسم يضم دوريات الإنقاذ البحري التي تعمل على مسح كافة شواطئ رأس الخيمة، والتعامل مع حالات الغرق وانتشال الزوارق والمعدات والآليات في الأخوار، بالإضافة إلى التعامل مع حالات إخلاء المتضررين من الحالة الجوية أثناء تساقط الكميات الغزيرة من مياة الأمطار وتشكل السيول والوديان في مختلف المناطق والمواقع.

وذكر أن فريق الابتكار في القسم المعني بالآليات والمعدات التي تدخل في مهام عمل البحث والإنقاذ، يعمل على تطوير عدد من الآليات التي تتناسب مع طبيعة البلاغات والمهام الموكلة إلى الفريق، والتي تعتمد على أحدث التقنيات والأجهزة المستخدمة، حيث يتم استخدام المركبات لتغطية البلاغات وأهمها مركبة البحث والإنقاذ في حوادث الطرق وانهيارات المباني، ومركبة البحث والإنقاذ في الجبال والزوارق المطاطية والزوارق السريعة».وأضاف: كما يتم العمل على تطوير وتجهيز عدد 3 مركبات للإنقاذ، وهناك دراسة قام بها القسم حول استخدام الذكاء الاصطناعي في عمليات البحث والإنقاذ وغيرها.

وأكد أن القسم نفذ العديد من مهام البحث والإنقاذ واستجابة للبلاغات البرية والجبلية والمسطحات المائية الفترة الماضية، والعثور على الأشحاص المفقودين وإنقاذ المحصورين وإخلاء المتضررين في الحالة الجوية.

وأشار إلى أن القسم يحرص على رفع كفاءة المنقذين عن طريق الحاق المنتسبين إلى مختلف الدورات والبرامج التخصصية في مجال البحث والإنقاذ منها «دورة الإنقاذ في حوادث الطرق والبحث والإنقاذ الجبلي والبحث والإنقاذ في انهيار الهيكل الإنشائي ودروة المسطحات المائية ودورة الغوص التأسيسية والمتقدمة والبحث والإنقاذ البحري ودورة الغوص باستخدام المخاليط ودورة غواص السلامة العامة ودورة قيادة الزوارق البحرية وغيرها».

وذكر أن القسم يقوم بعمليات التدريب المستمرة لضمان جاهزية وكفاءة المنتسبين للقسم، والتي تشمل النشاطات الرياضية والورش التدريبية التثقيفية والتدريب المستمر على المعدات والآليات وغيرها، والاطلاع على أفضل الممارسات العالمية في مجال ومهام البحث والأنقاذ.

ودعا الرائد عبدالله السامان أفراد المجتمع إلى توخي الحيطة والحذر واتباع إرشادات السلامة الخاصة بارتياد الشواطئ والمسابح وعدم السباحة في الشواطئ غير المخصصة، وبوجود منقذ في المنطقة، وتجنب ارتياد الشواطئ في الأحوال الجوية السيئة، ووجه نصائح إلى قائدي المركبات بضرورة الالتزام بقوانين السير والمرور، وعدم التجمهر عند أماكن وقوع الحوادث والتأكد من فحص المركبة والإطارات وغيرها.

وأكد أن القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة تحرص على تحقيق الاستجابة الفعالة للبلاغات المهمة متمثلة في الإدارة العامة للعمليات المركزية وإداراتها المختلفة للحفاظ على الأرواح والممتلكات، عبر تلقي البلاغات من غرفة العمليات على هاتف الطوارئ «999» والاستفسارات على هاتف رقم «901»، وتناشد الجمهور تحري الدقة عند الاتصال بغرفة العمليات عن أي بلاغ، والحرص على إيصال جميع المعلومات والبيانات إلى غرفة العمليات، وذلك لضمان تحقيق الاستجابة الفعالة للبلاغات المختلفة منها المهمة والطارئة، والتي تهدف بالأساس إلى المحافظة على أرواح أفراد المجتمع، وأهمية مساعدة رجال الشرطة والأمن لتنفيذ وتأدية مهامهم على أكمل وجه، من خلال إفساح الطريق للمركبات الشرطية ومنع التجمهر عند الحوادث لتحقيق الاستجابة وضمان السلامة للجميع.