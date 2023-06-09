«ساعد» تدعو السائقين للتأكد من سلامة إطارات المركبات

جمعة النعيمي (أبوظبي)

دعا الدكتور جمال العامري، الخبير المروري، الرئيس التنفيذي لـ «جمعية ساعد» للحد من الحوادث المرورية، ضمن مبادرة صيف آمن، سائقي السيارات إلى فحص إطارات مركباتهم من حين لآخر، وقياس ضغط الهواء، والتأكد من سلامتها، وعدم وجود أي تلف أو تشققات فيها، قد يسبب حدوث انفجار لأي من الإطارات المستخدمة المؤدي لوقوع حوادث مرورية التي قد ينتج عنها وفيات وإصابات بالغة، نتيجة لانفجارها، خاصة مع ارتفاع درجات حرارة الجو خلال الفترة الحالية من العام.

وأكد تكثيف جهود رجال المرور الرقابية والضبط المروري على الطرق الداخلية والخارجية على مستوى إمارات الدولة، لضبط قائدي المركبات الذين قد يستخدمون إطارات ليست بمستوى السلامة المرورية المطلوبة، ما يعرض حياتهم أو الآخرين للخطر.

وحث العامري السائقين الذين يستخدمون إطارات منتهية الصلاحية أو بها أضرار إلى اتخاذ الإجراء السليم باستبدال هذه الإطارات المعطوبة أو المنتهية، وذلك لضمان توفير السلامة، من خلال تغيير تلك الإطارات وتبديلها بأخرى من النوعيات ذات الجودة العالية وبحسب المطابقة للمواصفات، واتباع الإرشادات والتعليمات والقوانين المنصوص عليها، وذلك باستخدام الإطارات المناسبة لسياراتهم، ومنها ملاءمة الإطار المستخدم وقياسه ودرجة الحرارة التي يتحملها والالتزام بالحمولة المناسبة، إضافة إلى سنة الصنع، وذلك في إطار الأولوية الاستراتيجية بجعل الطرق أكثر أماناً، كما نصح العامري السائقين بأن لا يكون هاجسهم وهمهم ودافعهم الرئيسي من شراء الإطارات، هو قلة ثمنها ورخص قيمتها المالية مقارنة بالأنواع الجيدة المطابقة للمواصفات المحلية والعالمية.

وأضاف: «يحرص رجال المرور على تطبيق القانون لمستخدمي الطريق الذين يخالفون إجراءات السلامة المرورية باستخدام إطارات غير صالحة، في تطبيق نص المادة (82) من قانون المرور (عدم صلاحية إطارات المركبة أثناء السير) التي تنص بحجز المركبة لمدة أسبوع، وغرامة 500 درهم وأربع (4) نقاط مرورية».