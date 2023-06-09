شخبوط بن نهيان يشارك في الاجتماع الوزاري الخليجي الأميركي

شارك معالي الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان وزير دولة، في الاجتماع الوزاري لدول مجلس التعاون الخليجي مع الولايات المتحدة الأميركية، بحضور أصحاب السمو والمعالي والسعادة الوزراء في دول مجلس التعاون الخليجي، ومعالي جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومعالي أنتوني بلينكن وزير خارجية الولايات المتحدة، للتأكيد على الأهمية الاستراتيجية للعلاقات التاريخية بين الجانبين.

وأكد أصحاب المعالي الوزراء على أهمية الشراكات الاستراتيجية الطموحة المتنامية بين دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة وأثرها في تعزيز السلام والأمن والاستقرار والتعاون والازدهار الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط.

وشدّدوا على ضرورة مكافحة الإرهاب والتطرف في العالم، مشيدين بنتائج الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد داعش، الذي عقد في الرياض في المملكة العربية السعودية يوم 8 يونيو 2023.

من جهته، أكد معالي بلينكن على التزام الولايات المتحدة الدائم بدورها في تحقيق الأمن في المنطقة، وإدراكها لدور المنطقة الحيوي في رعاية الاقتصاد العالمي والتجارة الدولية.