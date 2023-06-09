«ترخيص الظفرة»: ترسيخ سعادة المتعاملين

أبوظبي (الاتحاد)

اطلع العميد محمد البريك العامري، مدير مديرية ترخيص السائقين والآليات في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، على سير العمل في مبنى مركز خدمة وإسعاد المتعاملين بإدارة ترخيص الآليات والسائقين بمنطقة الظفرة بعد إعادة افتتاحه بشكل جديد ومتطور يتماشى مع توفير أفضل الخدمات التي تسهم في إسعاد المتعاملين، بحضور العقيد ربيع محمد العسكري، مدير إدارة ترخيص السائقين والآليات في منطقة الظفرة.

كما اطلع على تجهيزات المبنى والخدمات المقدمة للجمهور، ووقف على كفاءة وفعالية إجراءات العمل فيها ومدى رضا المتعاملين، وسرعة إنجاز معاملاتهم، واستمع إلى إيجاز عن الخدمات المقدمة للجمهور، والجهود المبذولة لتوفير الوقت والجهد، بما يعزز السعادة والشعور بالرضا لدى المتعاملين، مؤكداً حرص القيادة الشرطية على تحقيق أعلى معايير الجودة في الخدمات المقدمة للمتعاملين وفق منهجية منظمة ودقيقة لتحقيق السعادة للأفراد والمجتمع.

وأشار العامري إلى جاهزية مبنى الترخيص لاستقبال المتعاملين من خلال كوادر متخصصة لتقديم الخدمات للجمهور بمستوى متميز وجودة عالية في إنجاز المعاملات، حيث يستقبل المتعاملين من يوم الاثنين إلى الخميس من الساعة 7 صباحاً إلى الساعة 3 عصراً، ويوم الجمعة من الساعة 7 صباحاً إلى الساعة 11:30 صباحاً.