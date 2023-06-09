شرطة عجمان تنظم مبادرة لصحة الموظفين

عجمان (الاتحاد)

نظمت إدارة المرور والدوريات في القيادة العامة لشرطة عجمان، مبادرة صحية لموظفي الإدارة، بالتعاون مع المستشفى السعودي الألماني، وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وذلك تعزيزاً للشراكة المجتمعية مع مؤسسات المجتمع، وضمن جهود شرطة عجمان المتواصلة لإسعاد الموظفين والاهتمام بصحتهم.

وقال الرائد راشد بن هندي، نائب مدير إدارة المرور والدوريات، إن تنظيم المبادرة جاء في إطار جهود شرطة عجمان لتعزيز صحة وسلامة موظفيها، وتثقيفهم في الجوانب الصحية ومسببات الأمراض والوقاية منها، وذلك بالتعاون مع الشركاء من القطاع الصحي في إمارة عجمان.

وحضر طاقم طبي من المستشفى السعودي الألماني إلى إدارة المرور والدوريات لإجراء فحوص السكري وضغط الدم وفحص الكوليسترول، إضافة إلى تقديم استشارات طبية من قبل طبيب اختصاصي من المستشفى للموظفين.