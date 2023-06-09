السبت 10 يونيو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

وفد «التعليم والمعرفة» يزور شرطة أبوظبي

الجانبان خلال الزيارة (من المصدر)
10 يونيو 2023 01:37

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس البرتغال باليوم الوطني لبلاده
"الأرصاد" يكشف عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة اليوم

استقبل العميد عثمان حاجي الخوري، نائب مدير قطاع الموارد البشرية، وفداً من دائرة التعليم والمعرفة، للاطلاع على أفضل ممارسات قطاع الموارد البشرية المتميزة بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي في مجال الإشراف الأكاديمي، ومتابعة الطلبة، والآليات والأنظمة المعمول بها، وبحضور العقيد محمد علي الظاهري، مدير إدارة البعثات، والمقدم بخيت سالم العامري، رئيس قسم شؤون المبتعثين، والرائد وليد محمد الشحي، رئيس قسم تخطيط البعثات.
واستمع الوفد لشرح حول خدمات شرطة أبوظبي للمبتعثين، ومتابعة شؤونهم ضمن برامج الطلبة المبتعثين من مرحلة استقطابهم حتى تخرجهم، كما تم بحث تعزيز التعاون المشترك بين الجهتين، والتأكيد على أهمية ورش العمل التعريفية التي تعقدها شرطة أبوظبي لأهميتها وانعكاساتها الإيجابية المتميزة على الدارسين من دائرة التعليم والمعرفة.

أبوظبي
الإمارات
شرطة أبوظبي
دائرة التعليم والمعرفة
آخر الأخبار
المعهد المتقدم لأمراض النساء ببرجيل الطبية يقدم حلول الرعاية الطبية المعقدة
الإمارات
المعهد المتقدم لأمراض النساء ببرجيل الطبية يقدم حلول الرعاية الطبية المعقدة
30 مايو 2023
«البلو مون» من كوكب آخر و«الأفاعي» لا تعرف الخوف!
الرياضي
«البلو مون» من كوكب آخر و«الأفاعي» لا تعرف الخوف!
اليوم 12:00
مقياس زلزال
عربي ودولي
زلزال قوي يضرب تايوان
اليوم 11:49
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس البرتغال باليوم الوطني لبلاده
الإمارات
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس البرتغال باليوم الوطني لبلاده
اليوم 10:50
"الأرصاد" يكشف عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة اليوم
الإمارات
"الأرصاد" يكشف عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة اليوم
اليوم 10:46
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©