وفد «التعليم والمعرفة» يزور شرطة أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

استقبل العميد عثمان حاجي الخوري، نائب مدير قطاع الموارد البشرية، وفداً من دائرة التعليم والمعرفة، للاطلاع على أفضل ممارسات قطاع الموارد البشرية المتميزة بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي في مجال الإشراف الأكاديمي، ومتابعة الطلبة، والآليات والأنظمة المعمول بها، وبحضور العقيد محمد علي الظاهري، مدير إدارة البعثات، والمقدم بخيت سالم العامري، رئيس قسم شؤون المبتعثين، والرائد وليد محمد الشحي، رئيس قسم تخطيط البعثات.

واستمع الوفد لشرح حول خدمات شرطة أبوظبي للمبتعثين، ومتابعة شؤونهم ضمن برامج الطلبة المبتعثين من مرحلة استقطابهم حتى تخرجهم، كما تم بحث تعزيز التعاون المشترك بين الجهتين، والتأكيد على أهمية ورش العمل التعريفية التي تعقدها شرطة أبوظبي لأهميتها وانعكاساتها الإيجابية المتميزة على الدارسين من دائرة التعليم والمعرفة.