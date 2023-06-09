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رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الصربي

رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الصربي
9 يونيو 2023 20:30

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، اليوم الجمعة، اتصالاً هاتفياً من فخامة الكسندر فوتشيتش رئيس جمهورية صربيا، بحثا خلاله علاقات الصداقة ومختلف جوانب التعاون والعمل المشترك في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تجمع دولة الإمارات وصربيا وبما يخدم مصالحهما المتبادلة.
كما بحث سموه والرئيس الصربي، خلال الاتصال، عدداً من القضايا والتطورات الإقليمية والدولية التي تهم البلدين وتبادلا وجهات النظر بشأنها إضافة إلى أهمية دعم جهود السلام والاستقرار وتعزيز الحوار لإيجاد حلول دبلوماسية لمختلف القضايا والأزمات التي يشهدها العالم.

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