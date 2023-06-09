الطقس المتوقع على الإمارات غداً

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً، ورطبا ليلاً وصباح الأحد على بعض المناطق الساحلية.

الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً مثيرة الغبار، وتكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية، تتراوح سرعتها بين 10 و25 كم/س، تصل إلى 40 كم/س.

الخليج العربي خفيف الموج. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 19:17 والمد الثاني عند الساعة 05:29 والجزر الأول عند الساعة 11:54 والجزر الثاني عند الساعة 23:37.

بحر عُمان خفيف الموج. وسيحدث المد الأول عند الساعة 14:52 والمد الثاني عند الساعة 03:04 والجزر الأول عند الساعة 08:07 والجزر الثاني عند الساعة 21:26.