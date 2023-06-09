السبت 10 يونيو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

"حدائق المنتزه" بالشارقة تمدد فترة استقبال زوار "مملكة اللؤلؤ"

أرشيفية
9 يونيو 2023 15:46

أعلنت "حدائق المنتزه" - الوجهة المائية والترفيهية المتميزة في إمارة الشارقة والتابعة لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير "شروق".. أن "مملكة اللؤلؤ" أكبر حديقة مائية في الإمارة ستستقبل زوارها على مدار 14 ساعة متواصلة من الساعة 10:00 صباحاً وحتى الساعة 12:00 منتصف الليل لتكون بذلك الحديقة المائية الأولى في الدولة بطول ساعات عملها وذلك طوال فصل الصيف حتى 31 أغسطس المقبل مقدمة لجميع أفراد العائلة فرصة الاستمتاع بالألعاب المائية المتنوعة.
وتوفر "مملكة اللؤلؤ" مساحة واسعة تتسع لـ 7 آلاف زائر في 35 مرفقاً ومنزلقاً مائياً جديداً من بينها حوض أمواج اصطناعية يتسع لـ200 زائر في الجولة الواحدة وبرج منزلقات يضم عدداً كبيراً من المنزلقات المائية ومنزلقاً مائياً للأطفال صمم ليستوعب 110 أطفال تتراوح أعمارهم بين 4 و14 عاماً.
كما اطلقت "حدائق المنتزه" النسخة الثالثة عشرة من فعالية "يوم السيدات" في "مملكة اللؤلؤ" حيث تخصص كل يوم ثلاثاء وطوال فصل الصيف تتيح من خلاله خصوصية تامة جهز لأجلها طاقم عمل كامل من النساء بما يمكن الزائرات من الاستمتاع بأنشطة موسيقية وترفيهية ورياضية، وذلك بدءاً من 13 يونيو الحالي من الساعة 10:00 صباحاً حتى 10:00 مساءً.
وقال خالد إبراهيم القصير مدير إدارة العمليات بهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير "شروق" تتجسد الأهداف الرئيسية لشروق في تعزيز جاذبية الإمارة بين أبرز وجهات السياحة في المنطقة لذلك مددنا ساعات عمل "مملكة اللؤلؤ" وخصصنا يوماً للسيدات بعد تتبع لحاجات زوار "حدائق المنتزه" لنضمن لهن تجربة مميزة وخيارات ترفية تتناسب مع أوقاتهم واحتياجاتهم خاصة مع حلول فصل الصيف ولجوء السياح لخيارات الترفيه المائية والمنتجعات الداخلية لذلك نعمل بصورة متواصلة على استحداث خيارات جديدة أمام سكان وزوار الإمارة لقضاء أوقات ممتعة في وجهاتنا السياحية والترفيهية".

أخبار ذات صلة
جامعة الشارقة توقع 35 اتفاقية تعاون دولية
«مملكة اللؤلؤ» تستقبل الضيوف 14 ساعة يومياً
المصدر: وام
مملكة اللؤلؤ
الشارقة
هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير
آخر الأخبار
المعهد المتقدم لأمراض النساء ببرجيل الطبية يقدم حلول الرعاية الطبية المعقدة
الإمارات
المعهد المتقدم لأمراض النساء ببرجيل الطبية يقدم حلول الرعاية الطبية المعقدة
30 مايو 2023
«البلو مون» من كوكب آخر و«الأفاعي» لا تعرف الخوف!
الرياضي
«البلو مون» من كوكب آخر و«الأفاعي» لا تعرف الخوف!
اليوم 12:00
مقياس زلزال
عربي ودولي
زلزال قوي يضرب تايوان
اليوم 11:49
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس البرتغال باليوم الوطني لبلاده
الإمارات
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس البرتغال باليوم الوطني لبلاده
اليوم 10:50
"الأرصاد" يكشف عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة اليوم
الإمارات
"الأرصاد" يكشف عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة اليوم
اليوم 10:46
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©