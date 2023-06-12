حلول إدارة الوزن الشاملة يقدمها فريق متعدد التخصصات في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي

اكتشف الطريقة المثلى للوصول إلى الوزن المناسب لك، مع حلول إنقاص الوزن الشاملة التي توفرها مدينة برجيل الطبية، بما يشمل الإجراءات غير الجراحية، والجراحات طفيفة التوغل، وعلاج السمنة.

توفر مدينة برجيل الطبية (BMC) رعاية داعمة ومتكاملة للمرضى الذين يعانون من السمنة المفرطة وزيادة الوزن، إلى جانب الحالات الخطيرة المرتبطة بزيادة مخاطر الإصابة بمجموعة متنوعة من المشكلات الصحية الناتجة عن السمنة بما في ذلك ارتفاع ضغط الدم والسكري من النوع الثاني وأمراض القلب والسكتة الدماغية، حيث يتطلب علاج السمنة نهجًا متعدد الجوانب.

تضم مدينة برجيل الطبية فريقاً من الخبراء المعتمدين من البورد الغربي، من مختلف التخصصات، يقدمون مجموعة واسعة من خيارات إنقاص الوزن الطبية والجراحية للمرضى حسب احتياجاتهم الفردية، حيث يدرك فريق الأطباء العالميون في مدينة برجيل الطبية أنه لا يوجد نهج "يناسب الجميع" لإدارة الوزن ويعملون معًا لتقديم حلول فعالة لإدارة الوزن والحالات الطبية المتعلقة بالوزن لكل حالةٍ على حدة.

مركز جراحة السمنة وإنقاص الوزن

يوفر مركز إنقاص الوزن وجراحة السمنة مساراً شاملاً لإدارة السمنة، يضم خبراء في مجالات التغذية وطب وجراحة السمنة وجراحة التمثيل الغذائي، تقدم جلسة التقييم الأولي استشارات مفصلة مع خبرائنا المتخصصين، لوضع خطة تركز على المريض للحلول غير الجراحية (العلاج الدوائي الطبي) وحلول إنقاص الوزن الجراحية أو كليهما. بشكل عام، تمت الموافقة على الأدوية للمرضى الذين لديهم مؤشر كتلة الجسم 30 أو أعلى، أو مؤشر كتلة الجسم 27 أو أعلى مع مرض واحد على الأقل متعلق بالسمنة مثل ارتفاع ضغط الدم أو السكري أو ارتفاع الكوليسترول في الدم، بالنسبة للمرضى الذين لديهم مؤشر كتلة الجسم أعلى من 35 (الذين يعانون من أمراض مصاحبة)، والذين يحتاج فقدان الوزن إلى مسار طويل الأمد ومستدام.

الدكتور رعد أسامة المهدي

يقول الدكتور رعد أسامة المهدي استشاري ورئيس قسم جراحة السمنة:" يمكن أن تؤدي جراحة إنقاص الوزن إلى نتائج مهمة لدى المراحل الأولى للسمنة، حيث يمكن تقديم إجراءات التنظير الداخلي، للعمليات الجراحية الأكثر توغلًا والتي تغطي مجموعة كاملة من المؤشرات لكل من الحالات الأولية والمراجعة ، نحن على استعداد لتزويد المرضى بأعلى مستوى من الرعاية".

الدكتور محمد فتيان

ويوضح الدكتور محمد فتيان، استشاري الطب الباطني وأمراض السمنة ومدير عيادة إنقاص الوزن، إن علاج زيادة الوزن والسمنة ينطوي على فريق متعدد التخصصات نظرًا لتعقيده وتأثيراته على الجسم، مشيراً إلى أنه يتم إجراء تقييم شامل لتحديد الأسباب المحتملة والأمراض الأيضية، يحصل المرضى في مدينة برجيل الطبية على خطة علاج فردية بناءً على تفضيلاتهم وظروفهم المرضية ونمط حياتهم، كما تتضمن الخطة العلاجية التغييرات السلوكية والخطط الغذائية والنشاط البدني في خطة العلاج.

زيادة مخاطر الإصابة بالأمراض المزمنة

يمكن أن يكون للوزن الزائد مجموعة واسعة من المخاطر الطبية، حيث تساهم السمنة بشكل رئيسي في تطور وتفاقم مرض السكري من النوع الثاني والمضاعفات المرتبطة به، وفقًا لخبراء الغدد الصماء في المستشفى ، يرتبط الوزن الزائد بزيادة خطر الإصابة بجميع الأسباب والوفيات القلبية الوعائية، وهو مرتبط بالمخاطر المتزايدة والمتفاقمة لمجموعة واسعة من أمراض القلب والأوعية الدموية مثل الأحداث القلبية والفشل القلبي والسكتة الدماغية.

الدكتور أبو بكر محمد الأمين أحمد

يرى الدكتور أبو بكر محمد الأمين أحمد، استشاري الغدد الصماء، إن الهدف من علاج السمنة هو الوقاية وعلاج جميع مضاعفات القلب والأوعية الدموية وتحسين نوعية حياة الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن.

تزيد السمنة أو زيادة الوزن من خطر الإصابة بالعديد من الأمراض والمشكلات الصحية، كما تزيد السمنة من مخاطر عوامل الخطر الرئيسية لمرض الكلى المزمن والسكري من النوع الثاني وارتفاع ضغط الدم، الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة لديهم أيضًا فرصة أكبر لتطور مرض الكلى لديهم والوصول للمراحل النهائية من المرض والفشل الكلوي. تقدم مدينة برجيل الطبية رعاية تركز على المرضى الذين يعانون من أمراض الكلى، كما يقدم قسم أمراض الكلى الرائد خدمات متقدمة من خلال وحدة غسيل الكلى ومركز زراعة الكلى، حيث يتعرض مرضى السمنة لخطر كبير لإصابتهم بأمراض الكلى.

الدكتور فينكات سيناريش فيلانكي

لذلك يوصى بإجراء فحص دوري لأمراض الكلى من خلال اختبارات الدم والبول وفي الحالات الانتقائية عن طريق إجراء فحوصات التصوير ذات الصلة. وفي مدينة برجيل الطبية، يمكن أن تساعدك خدمة أمراض الكلى في حماية كليتيك. وأكد الدكتور فينكات سيناريش فيلانكي مدير قسم زراعة الكلى، أنه يتم العمل عن كثب مع الفريق متعدد التخصصات لمعالجة المضاعفات المرتبطة بالسمنة.

يكون الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن أكثر عرضة للإصابة بالارتجاع الحمضي والارتجاع المعدي المريئي بثلاث مرات، حيث تُعد حرقة المعدة المتكررة، وارتجاع الطعام، وصعوبة البلع بعضًا من أعراض حموضة المعدة والارتجاع المريئي، أحد أكثر اضطرابات الجهاز الهضمي شيوعًا. تضم مدينة برجيل الطبية عيادة مخصصة لعلاج ارتجاع الأحماض، والتي تقدم خيارات علاج ارتجاع الحمض التحفظي والتدخلات الجراحية طفيفة التوغل لعلاج الارتجاع المعدي المريئي، من بين الإجراءات التي يتم تقديمها في المستشفى عملية تثنية القاع بالمنظار من Nissen و Toupet Fundoplication و Laparoscopic Roux-en-Y Gastric Bypass. "

الدكتور علي أيوب فاليافيتيل

يقول الدكتور علي أيوب فاليافيتيل ، استشاري جراحة الجهاز الهضمي ورئيس جراحة الجهاز الهضمي:" العلاج الجراحي الأكثر شيوعًا الذي نقدمه هو الجراحة المضادة للارتجاع بالمنظار التي تقضي على ارتداد الحمض من خلال إنشاء آلية صمام جديدة في قاعدة المريء".

الوزن الزائد هو أيضاً عامل رئيسي

يعتبر الوزن الزائد أيضاً هو عامل رئيسي للمشكلات التي تصيب العظام، فالوزن الزائد يضغط على المفاصل ويؤدي إلى تآكل الغضروف ويسبب التهاباً يؤدي إلى آلام مزمنة وإصابات في الجهاز العضلي الهيكلي.

يعالج فريق من جراحي العظام عالميو الخبرة في مدينة برجيل الطبية، مجموعة كاملة من مشكلات العظام التي تصيب مرضى السمنة. إن تقويم مفصل الركبة الكلي و تقويم مفصل الورك الكلي هي بعض الحلول المقدمة لهؤلاء المرضى في المستشفى.

الدكتور راشد أل شعيل

يقول الدكتور راشد أل شعيل استشاري ورئيس قسم جراحة العظام والرضوح :" من خلال العلاجات الرائدة ، نركز على تحسين نوعية حياة المرضى الذين يعانون من السمنة المفرطة والذين يعانون من مشاكل في العظام، لدينا فريق من المتخصصين الذين يقدمون علاجاً شاملاً لإدارة الحالات جراحياً التي تعاني من الآلام الركبة ومشاكل العظام الأخرى".

الدكتور ريشيكيش راميش بانديا

ويرى الدكتور ريشيكيش راميش بانديا ، استشاري جراحة المسالك البولية، أن السمنة أيضاً لها دور في إحداث المشكلات الصحية في المسالك البولية لدى كل من الرجال والنساء، أيضاً يمكن أن يؤدي حمل الدهون الزائدة في الجزء الأوسط من الجسم إلى تغيير البنية والوظيفة الطبيعية لأعضاء الحوض مثل مجرى البول وعضلات قاع الحوض التي قد تسبب سلس البول، ايضا في المرضى الذكور يمكن أن يكون هناك فقدان الرغبة الجنسية ، وألم الخصية ، والتهابات فطرية، وعند النساء ، قد يكون هناك التهاب مهبلي متكرر واضطرابات التهابية في الأعضاء التناسلية، تنعكس معظم هذه الحالات عندما يتم علاج السمنة بشكل فعال.

يقدم الأطباء النفسيون في المستشفى خبراتهم في تقييم المرضى لجراحة السمنة ومساعدة المرضى بالأدوات السلوكية وغيرها من الأدوات اللازمة لتحقيق فقدان الوزن على المدى الطويل.

الدكتورة ريم البكري

وتؤكد الدكتورة ريم البكري استشارية الطب النفسي، أن قسم الطب النفسي يتعاونون مع فريق طب السمنة ليس فقط لتقييم المريض قبل الجراحة، ولكن أيضًا للمتابعة بعد الإجراء وإذا كان هناك أي مشكلات نفسية، فإنه يتم التدخل الفوري.

التغلب على سمنة الأطفال

تعتبر بدانة الأطفال مشكلة عالمية تؤثر على حوالي 340 مليون مراهق و39 مليون طفل، سمنة الأطفال تعتبر من الأمراض المزمنة، و أسبابها متعددة العوامل ، بما في ذلك العوامل الوراثية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية، يمكن أن تؤدي السمنة لدى الأطفال إلى مشاكل صحية بدنية وعقلية طويلة الأمد ، ما لم يتم التعامل معها بشكل فعال، مدينة برجيل الطبية توفر النهج الشامل لعلاج السمنة لدى الأطفال.

الدكتور كريش فينكاتيش

يقول الدكتور كريش فينكاتيش استشاري أمراض الجهاز الهضمي للأطفال:" في مدينة برجيل الطبية نقدم نهجًا متعدد التخصصات أولويته رعاية الأطفال لإدارة السمنة لدى الأطفال، حيث يجب معالجة السمنة في مرحلة الطفولة بشكل عاجل، لأن الأطفال البدينين معرضون لخطر الإصابة بالعديد من المشكلات الصحية ، بما في ذلك مرض السكري وأمراض الكلى ومرض الكبد الدهني الغير ناجم عن شرب الكحول".

علاج أمراض القلب والأوعية الدموية

أطباء القلب وجراحو الأوعية الدموية في مدينة برجيل الطبية، هم خبراء في تشخيص وعلاج أمراض القلب والأوعية الدموية لدى مرضى السمنة وزيادة الوزن. وفقًا لهؤلاء الخبراء ، فإن مرض الشرايين المحيطية (PAD) هو مرض مزمن يتراكم فيه التكلس تدريجيًا في شرايين الساقين. على الرغم من أن داء الشرايين المحيطية يكون أكثر عند الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا أو أكبر ، إلا أنه في أي عمر تقريبًا. يؤدي التدخين ، وارتفاع ضغط الدم ، وارتفاع الكوليسترول أو الدهون الثلاثية ، والسكري ، والفشل الكلوي ، والسمنة إلى زيادة خطر إصابة الشخص باعتلال الشرايين المحيطية.

الدكتور براتاب شوداري بوتولا

وفقًا للدكتور براتاب شوداري بوتولا استشاري جراحة الأوعية الدموية، فإنه غالبًا ما يشكو الأشخاص الذين يعانون بعض أعراض من تقلصات العضلات أثناء المشي أو ألم في أصابع القدم خلال فترة الراحة، بغض النظر عن اعتلال الشرايين المحيطية ، يعاني مرضى السمنة من زيادة خطر الإصابة بجلطات دموية في أوردة الساق المعروفة باسم تجلط الأوردة العميقة، بالإضافة إلى ذلك ، قد تصبح الدوالي أكثر بروزًا بعد جراحة السمنة وخسارة الوزن.

الدكتور ياسر سليمان

يوضح الدكتور ياسر سليمان استشاري جراحة الأوعية الدموية، أن قسم جراحة الأوعية الدموية في مدينة برجيل الطبية، يقدم التقنيات طفيفة التوغل بما في ذلك التقنيات القائمة على القسطرة لعلاج أمراض الشرايين الطرفية والتخثر الوريدي العميق ودوالي الأوردة عند ظهور الأعراض.

الحياة بعد فقدان الوزن

يكون غالبية المرضى الذين خضعوا لفقدان الوزن بشكل كبير بعد جراحة التخلص من السمنة معرضون بنسبة كبيرة لترهل الجلد، بالنسبة لمثل هؤلاء المرضى ، ولمن هم يقتربون من وزنهم المستهدف وتمكنوا من الحفاظ على وزن ثابت، يوفر قسم الجراحة التجميلية والترميمية في المستشفى مجموعة من العلاجات بما في ذلك شفط الدهون ، واستئصال السبلة الشحمية ، وشد البطن ، واستئصال الدهون المحيطية واستئصال الدهون بالحزام ، وشد الثدي مع أو بدون تكبير (حقن السيليكون - حقن الدهون وإعادة توزيعها في مناطق مختلفة بالجسم) ، تصغير الثدي ، تصحيح الثدي و التثدي عند الذكور (استئصال الثدي) شد الظهر ، شد الذراعين ، شفط الدهون ، شد الفخذين ، شد الوجه ، شد الحاجب ، وشفط دهون الرقبة.

الدكتور ليون ألكسندر

يقول الدكتور ليون ألكسندر ، استشاري جراحة التجميل ، :"نساعد المرض في تحديد الوقت المناسب وإرشادهم لاختيار أفضل إجراء للجراحة التجميلية ، التي صممت خصيصًا لمتطلبات كل مريض حدى بعد رحلة إنقاص الوزن".

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