"الأرصاد "يكشف آخر مستجدات الحالة المدارية "بيبرجوي"

أعلن المركز الوطني للأرصاد أن الحالة المدارية ببحر العرب "بيبرجوي" ما زالت عند تصنيف "إعصار من الدرجة الأولى"، مجدداً التأكيد على عدم وجود أي تأثير له على الدولة خلال الخمسة أيام القادمة.

وأفاد المركزفي تقرير له، بأن الوضع الحالي للحالة المدارية في بحر العرب "بيبرجوي" إعصار من الدرجة الأولى، يتمركز وسط بحر العرب عند خط عرض 15.0 شمالاً وخط طول 66.3 وتبلغ سرعة الرياح حول المركز من 135 إلى 145 كم/الساعة مع وجود تشكيلات من السحب الركامية الممطرة حول المنخفض.

وأوضح المركز أنه من خلال النماذج العددية والتقارير الصادرة من مركز مراقبة الأعاصير الاقليمي من المتوقع استمرار قوة الأعصار من الدرجة الأولى خلال ال 24 ساعة القادمة ويكون مساره باتجاه شمال - شمال شرق بحر العرب حيث تتراوح سرعة الرياح حول المركز 140 -155 كم/ س وسرعة تحرك الاعصار 4 كم/ س.