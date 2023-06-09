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شرطة أبوظبي تكرم 24 نزيلاً متميزاً من المؤسسات العقابية

شعار شرطة أبوظبي
9 يونيو 2023 12:55

 كرمت القيادة العامة لشرطة أبوظبي 24 من نزلاء إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية "الوثبة" في مديرية المؤسسات العقابية والإصلاحية بقطاع أمن المجتمع لتميزهم في مسابقة رحلة مع القرآن الكريم، بالتعاون مع مركز المعلومات الإسلامي التابع لجمعية دار البر.

وقال العميد أحمد مسعود المزروعي مدير قطاع أمن المجتمع في شرطة أبوظبي إن التكريم يعد حافزاً للنزلاء وتشجيعاً لهم على كيفية استغلال أوقاتهم في المنشآت بطريقة تخدمهم، وبما يتيح عودتهم بشكل فعّال لحياتهم الطبيعية وبدء مرحلة جديدة أكثر سعادة ونجاحاً، مشيداً بالتعاون مع الشركاء بما يخدم البرامج الإصلاحية والتأهيلية للنزلاء.

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من جهته أكد العميد فيصل عيسى الحمادي مدير مديرية المؤسسات العقابية والإصلاحية اهتمام شرطة أبوظبي بتوفير البرامج التأهيلية المتطورة للنزلاء لدمجهم في المجتمع، مشيراً إلى أن المسابقة تهدف لتعريف النزلاء بالقرآن الكريم من خلال الاطلاع على ترجمة القرآن الكريم باللغة الإنجليزية، وبقيم التسامح الديني والتعايش مع أفراد المجتمع.

حضر التكريم السيد محمد خليفة البوسعيدي مساعد الرئيس التنفيذي لقطاع الثقافة والبحوث في مركز المعلومات الإسلامي التابع لجمعية دار البر.

المصدر: وام
جمعية دار البر
شرطة أبوظبي
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