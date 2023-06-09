إغلاق حديقة بينونة مؤقتاً

أعلنت بلدية مدينة أبوظبي عن إغلاق حديقة بينونة مؤقتًا إبتداءً من 7 يونيو الجاري بهدف إجراء أعمال الصيانة الشاملة.

وسيتم إعادة افتتاح الحديقة في 30سبتمبر 2023.