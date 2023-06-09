السبت 10 يونيو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

إغلاق حديقة بينونة مؤقتاً

إغلاق حديقة بينونة مؤقتاً
9 يونيو 2023 11:37

أعلنت بلدية مدينة أبوظبي عن إغلاق حديقة بينونة مؤقتًا إبتداءً من 7 يونيو الجاري بهدف إجراء أعمال الصيانة الشاملة.

وسيتم إعادة افتتاح الحديقة في 30سبتمبر 2023.

 

أخبار ذات صلة
أبوظبي تتزين استعداداً لعيد الأضحى
تعزيز معايير الاستدامة في ورشة ببلدية أبوظبي

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
بلدية أبوظبي
الحدائق
آخر الأخبار
المعهد المتقدم لأمراض النساء ببرجيل الطبية يقدم حلول الرعاية الطبية المعقدة
الإمارات
المعهد المتقدم لأمراض النساء ببرجيل الطبية يقدم حلول الرعاية الطبية المعقدة
30 مايو 2023
«البلو مون» من كوكب آخر و«الأفاعي» لا تعرف الخوف!
الرياضي
«البلو مون» من كوكب آخر و«الأفاعي» لا تعرف الخوف!
اليوم 12:00
مقياس زلزال
عربي ودولي
زلزال قوي يضرب تايوان
اليوم 11:49
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس البرتغال باليوم الوطني لبلاده
الإمارات
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس البرتغال باليوم الوطني لبلاده
اليوم 10:50
"الأرصاد" يكشف عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة اليوم
الإمارات
"الأرصاد" يكشف عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة اليوم
اليوم 10:46
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©