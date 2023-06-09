"الموارد البشرية والتوطين" تنظم 100 يوم مفتوح لتوظيف المواطنين بمشاركة 340 شركة

نظمت وزارة الموارد البشرية والتوطين 100 يوم مفتوح لتوظيف المواطنين على مستوى الدولة بمشاركة أكثر من 340 منشأة من القطاع الخاص، وذلك منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية شهر مايو الماضي.

وعرضت المنشآت الفرص الوظيفية المعروضة في منصة "نافس" خلال الأيام المفتوحة التي أقيمت بالتعاون مع الدوائر المحلية للموارد البشرية ومجالس الأحياء في مختلف إمارات الدولة، إضافة لكليات التقنية العليا وجامعة زايد ودبي وكلية فاطمة للعلوم الطبية.

وأكدت فريدة آل علي، الوكيل المساعد لتوظيف الموارد البشرية الوطنية في الوزارة أهمية أيام التوظيف التي يتم تنظيمها بالتعاون مع القطاع الخاص في تسهيل توظيف المواطنين، من خلال تأمين مقابلات توظيف فورية لهم، بناء على الشواغر المناسبة المطلوبة من قبل الشركات التي يتم رفدها بالتخصصات المطلوبة للشواغر الوظيفية.

وأوضحت آل علي أن الاقبال المتزايد من المواطنين على أيام التوظيف يؤكد حرصهم على توظيف قدراتهم ومهارتهم بما يعزز من مكانتهم في سوق العمل الإماراتي، مبينة أن الوزارة تسعى بشكل دائم على رصد فرص العمل الملائمة، بالتنسيق مع الشركاء في القطاع الخاص، لتأمين مقابلات التوظيف المبنية على فرص حقيقية، ورصد نتائج المقابلات، والاطلاع على مستوى القبول والتوظيف ومعالجة المعوقات بما يضمن تحقيق أفضل النتائج.

وتشير بيانات الوزارة، حتى نهاية مايو الماضي ، إلى أن أكثر 68 ألف مواطن ومواطنة يعملون في أكثر من 16 ألف منشأة من مختلف القطاعات الاقتصادية بالقطاع الخاص. وتعتبر أيام التوظيف المفتوحة واحدة من الوسائل التي من شأنها زيادة فرص توظيف المواطنين في مختلف القطاعات الاقتصادية بناء على الشواغر الوظيفية المناسبة المطلوبة.

وترصد الوزارة جدية الشركات في عرض الوظائف، ومستوى قبول الطلبات، وعقود التوظيف الحقيقية بناء على نتائج المقابلات، ما يمنح أيام التوظيف الجدية والمتابعة، كما تتابع واقع الموظفين الجدد، وتقدم الدعم والمشورة لهم خلال التحاقهم بوظائفهم الجديدة، حتى يتمكنوا من الاندماج الحقيقي في بيئات العمل المتنوعة.