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شخبوط بن نهيان: دعم إرساء الأمن والاستقرار في الصومال

شخبوط بن نهيان
9 يونيو 2023 02:05

أبوظبي (وام) 

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حضر معالي الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير دولة، الاجتماع الثالث للمجموعة الخماسية بشأن الصومال الذي استضافته دولة قطر.
وترأس معاليه وفد دولة الإمارات المشارك إلى جانب وفود عن الولايات المتحدة الأميركية، والجمهورية التركية، والمملكة المتحدة، وجمهورية الصومال الفيدرالية.
ويستهدف الاجتماع بحث التحديات القائمة الملحة التي تواجه الصومال، وسبل تعزيز التعاون والتنسيق الإقليمي في الأمور ذات الاهتمام المشترك.
وعقد الدبلوماسيون والخبراء رفيعو المستوى من الدول المشاركة مباحثات مفصلة حول الأوضاع الراهنة التي تخص الشأن الصومالي. وأكّد معالي الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان، خلال مشاركته في اجتماعات المجموعة، التزام دولة الإمارات بدعم الجهود الدولية الهادفة إلى الوصول إلى حلول مستدامة ترسي دعائم الأمن والاستقرار في الصومال.

شخبوط بن نهيان
الإمارات
الصومال
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