مغير الخييلي: «الأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة» تؤسس لتنشئة جيل متمسك بالقيم والهوية الوطنية

أبوظبي (وام)

أكد معالي الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع بأبوظبي، أن «الأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة» تسهم في تأسيس جيل متمسك بالقيم والهوية الوطنية، مشيداً بجهود هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة الرامية إلى الحفاظ على الهوية الوطنية عبر إنشاء الأكاديمية التي تُعد بمثابة بيئة مثالية تسهم في تهيئة الأطفال وتنمية شخصياتهم في جوانب عدة، لتعزيز تمسكهم باللغة العربية بوصفها أهم أدوات الانتماء لتاريخنا وحضارتنا وديننا، فضلاً عن دورها في بناء القدرات وتطوير المهارات والهوايات والثقافة من خلال برامج عالية المستوى.

وقال معاليه في تصريح له بهذه المناسبة إن أهداف الأكاديمية تتماشى مع أهداف خطة ومنظومة القطاع الاجتماعي في أبوظبي، والتي تحرص على توفير بيئة مستقرة وحاضنة تلبي احتياجات جميع أفراد الأسرة، خاصةً من مراحل الطفولة المبكرة. ونتطلع إلى تأسيس جيل متمسك بالقيم والهوية الوطنية يمتلك الوعي والمعرفة والمهارات التي تمكنه من التغلب على التحديات، وسنعمل على تعزيز الشراكة والتعاون مع مختلف المؤسسات كافة، من أجل استثمار الموارد والجهود وترسيخها لدعم مسيرة نمو وازدهار الإمارة، وجعلها من بين الأفضل على مستوى العالم في توفير بيئة داعمة ومحفزة لتطور ونمو الطفل.

وأضاف معاليه أن القيادة الرشيدة حريصة على وضع أسس راسخة لتطوير منظومة حماية وتنمية الطفل، عبر توفير سبل الاهتمام والرعاية له، واستثمار الخبرات المتوافرة لدفع عجلة تنمية قطاع الطفولة المبكرة، وتوفير البيئة المشجعة على الإبداع والريادة والابتكار في المستقبل.