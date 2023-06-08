شما المزروعي: «الأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة» تعزز ارتباط أبنائنا بموروثنا الثقافي ولغتنا العربية

أبوظبي (وام)

أكدت معالي شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة تنمية المجتمع، أن إنشاء «الأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة» يعزز الحفاظ على الموروث الثقافي والهوية والشخصية الوطنية، ويرسّخ قيم الحضارة الإنسانية الأصيلة لمجتمع الإمارات، ويعزز ارتباط أبنائنا باللغة العربية التي تعد بمثابة وعاء الهوية، في إطار بيئة محلية ذات صبغة عالمية، يُميزها الانفتاح على الثقافات.

وقالت معاليها في تصريح لها بهذه المناسبة: «إن أهداف الأكاديمية تتكامل مع استراتيجية (هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة) التي تنطلق من إرث الوالد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ووصيته بشأن رعاية مستقبل الطفولة وأجيال الوطن التي يحملها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتجسّدت في حرص سموه على بناء الإنسان الإماراتي المتمسّك بروح الأصالة والحضارة في آن معاً». وأكدت معاليها أن مؤسسات الدولة ملتزمة بتنشئة طفولة متوازنة في بيئة حاضنة وداعمة ومحفزة على التطور والاستقرار والازدهار، انطلاقاً من رؤى وتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك (أم الإمارات)، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، وجهود سموها التي تنصب على نحو مباشر على تحقيق أبلغ صور الدعم الذي يحفظ للأمومة والطفولة في دولة الإمارات، أفضل مكانة وتقدير واهتمام.