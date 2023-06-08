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بالهول الفلاسي: «الأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة» تعزز قيم المواطنة الإيجابية

بالهول الفلاسي: «الأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة» تعزز قيم المواطنة الإيجابية
9 يونيو 2023 02:04

أبوظبي (وام)

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قال معالي الدكتور أحمد بن عبدالله حميد بالهول الفلاسي، وزير التربية والتعليم، إن إصدار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، قانوناً بشأن إنشاء «الأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة»، يمثل تأكيداً جديداً على حرص قيادتنا الرشيدة على الحفاظ على هويتنا الوطنية وقيم المواطنة الإيجابية باعتبارها أبرز سمات الشخصية الإماراتية المثقفة والواثقة والمنفتحة على محيطها العالمي، والفخورة بوطنها وموروثه الثقافي والحضاري والإنساني في الوقت ذاته.
وقال معاليه في تصريح له بهذه المناسبة: «يضع صاحب السمو رئيس الدولة الاستثمار في الإنسان في مقدمة أولوياته واهتماماته، وذلك انطلاقاً من إيمانه بأن المواطن هو الثروة الحقيقية لبناء الأوطان، ويأتي تأسيس الأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة ليعكس هذا المعنى، حيث تضطلع الأكاديمية بمهمة سامية تتمثل في وضع برامج ومبادرات ونماذج عمل تناسب الواقع الإماراتي، وتطور قدرات ومهارات مقدمات الرعاية وأخصائيي الرعاية والتعليم ليكونوا مساهمين إيجابيين في تشكل الوعي الثقافي والوطني للطفل، وتعزيز علاقته بلغته العربية وبمحيطه الأسري والمجتمعي». وأضاف معاليه: «حققت دولة الإمارات العربية المتحدة نجاحات ملموسة في القطاع التعليمي بمختلف مراحله بفضل حكمة وتوجيهات قيادتنا، وهذه الإضافة الجديدة للمنظومة التعليمية المتكاملة في الدولة، ستسهم من دون شك في توجيه التعليم في دولة الإمارات نحو آفاق جديدة من التميز والريادة».

أحمد بالهول الفلاسي
الإمارات
الأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة
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محمد بن زايد
المواطنة الإيجابية
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