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الإمارات

سارة مسلم: «الأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة» تجسد رؤية رئيس الدولة لتعزيز الهوية الوطنية

سارة مسلم
9 يونيو 2023 02:05

أبوظبي (وام)

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أكدت معالي سارة عوض عيسى مسلم، وزير دولة للتعليم المبكر، رئيس الهيئة الاتحادية للتعليم المبكر، رئيس دائرة التعليم والمعرفة - أبوظبي، أن إنشاء «الأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة» يعد التنفيذ العملي لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بوضع الحفاظ على الهوية الوطنية على رأس أولويات الدولة.
وقالت معاليها: «إن الطفل في المراحل المبكرة من خلال محاكاة محيطه، وأول ما يكتسبه من بيئته هو لغته التي يبني من خلالها فهمه ووعيه لثقافته وهويته». وأضافت أن الأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة تدعم أهدافنا الاستراتيجية في الوكالة الاتحادية للتعليم المبكر، عبر توفير الكفاءات الخبيرة لدعم مؤسسات التعليم المبكر، إلى جانب تعزيز تكامل العملية التربوية بين ما يكتسبه الطفل في منزله وما يتعلمه في المدرسة.
وأكدت أن الأكاديمية ستسهم في تطوير الكوادر الخبيرة من متخصصات الرعاية المبكرة الناطقات باللغة العربية والواعيات ثقافياً والقادرات على مساعدة أطفالنا على اكتساب لغتهم، وترسيخ فهمهم لثقافة وقيم دولتنا.

رئيس الدولة
سارة مسلم
محمد بن زايد
الإمارات
الأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة
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