الجمعة 9 يونيو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

الريم الفلاسي: «الأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة» خطوة مبتكرة لتعزيز جودة حياة الأطفال

الريم الفلاسي
9 يونيو 2023 02:04

أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة
الإمارات: نشاط دبلوماسي عربي لإطلاق حقبة جديدة من الازدهار
«الداخلية» بالمرصاد للقضاء على آفة المخدرات

أكدت الريم بنت عبدالله الفلاسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، أن إصدار قانون إنشاء الأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة، خطوة مهمة ومبتكرة نحو تعزيز تنمية وجودة حياة الأطفال في الدولة، ونتاج للجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة لتطوير وتعزيز قطاع التعليم وتنمية الطفولة، وتعكس في الوقت نفسه توجهات والتزام قيادتنا الرشيدة بحقوق الطفل وتوفير البيئة المثلى لتنمية الأطفال عبر برامج تعليمية متخصصة تدعم العاملين في مجال رعاية الطفولة.
وقالت الفلاسي: «إن الأكاديمية الوطنية مبادرة متكاملة تتبنى أفضل الممارسات التعليمية والتربوية الحديثة، وستصبح منبراً حقيقياً لتعزيز مستوى الوعي والتثقيف حول حقوق الطفل، وتأهيل وتدريب الكوادر التعليمية في مجال الطفولة وتبادل المعرفة والخبرات بين المختصين». وأشارت إلى أن الأكاديمية تسهم في بناء جيل متميز يحافظ على لغته العربية كإحدى الثروات الثقافية المهمة، ويجعله متجذراً في قيم تراثه وهويته الوطنية الإماراتية.

الريم الفلاسي
الإمارات
الأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة
المجلس الأعلى للأمومة والطفولة
آخر الأخبار
المعهد المتقدم لأمراض النساء ببرجيل الطبية يقدم حلول الرعاية الطبية المعقدة
الإمارات
المعهد المتقدم لأمراض النساء ببرجيل الطبية يقدم حلول الرعاية الطبية المعقدة
30 مايو 2023
واشنطن تؤكد الالتزام الدائم بأمن المنطقة
عربي ودولي
واشنطن تؤكد الالتزام الدائم بأمن المنطقة
اليوم 02:07
600 كيلومتر مربع من المياه تغمر «خيرسون»
عربي ودولي
600 كيلومتر مربع من المياه تغمر «خيرسون»
اليوم 02:07
سيارة إسعاف تنقل مصابين بعد انفجار عبوة ناسفة في ولاية بدخشان (أ ف ب)
عربي ودولي
عشرات القتلى والجرحى بانفجار داخل مسجد في أفغانستان
اليوم 02:07
أبوالغيط: تضافر الجهود للتصدي للتحديات العالمية
عربي ودولي
أبوالغيط: تضافر الجهود للتصدي للتحديات العالمية
اليوم 02:07
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©