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نورة الغيثي: تأسيس أجيال تتمتع بالصحة والتفكير الإبداعي

نورة الغيثي
9 يونيو 2023 02:04

أبوظبي (وام)

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أشادت الدكتورة نورة خميس الغيثي، وكيل دائرة الصحة في أبوظبي، بإنشاء «الأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة».
وقالت بهذه المناسبة: «نواصل المضي في ظل توجيهات ودعم القيادة الرشيدة لترسيخ القيم المجتمعية والتأسيس لأجيال تتمتع بالصحة وتتميز بالتفكير الإبداعي والمعرفة والمهارات التي تعكس الهوية الوطنية للدولة». وأضافت: «نتطلع بتوجيهات القيادة الرشيدة إلى مواصلة العمل جنباً إلى جنب مع شركائنا في هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة لتحقيق أهداف الأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة، والمشاركة في تطوير البرامج اللازمة لرعاية الطفولة وتوظيف الابتكار بما يضمن توفير بيئة صحية ومحفزة تُمكن الأطفال من أن يصبحوا قادة يرسمون ملامح مستقبل الإمارات».

نورة الغيثي
الإمارات
أبوظبي
دائرة الصحة
الأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة
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