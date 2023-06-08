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سعود بن صقر وسفيرة إيرلندا يبحثان التعاون

سعود بن صقر خلال استقباله سفيرة إيرلندا والوفد المرافق لها (وام)
9 يونيو 2023 02:06

رأس الخيمة (وام)

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استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، بحضور الشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي رئيس دائرة الخدمات العامة، في رأس الخيمة، بقصر سموه في مدينة صقر بن محمد، أمس، أليسون ميلتون، سفيرة جمهورية إيرلندا لدى الدولة، التي قدمت للسلام على سموه.
ورحب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، بالسفيرة، والوفد المرافق لها، وبحث معها سبل تعزيز وتطوير علاقات التعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية إيرلندا، بما يخدم المصالح المشتركة على مختلف الصعد.
وأشاد سموه بالروابط والعلاقات القوية بين دولة الإمارات وجمهورية إيرلندا في مختلف المجالات، وجهود السفيرة في توطيد الشراكة التي تشهد تطوراً مستمراً بين البلدين الصديقين.
من جانبها، عبرت أليسون ميلتون، عن بالغ شكرها وتقديرها لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة، على كرم الضيافة وحسن الاستقبال، مشيدةً بالمكانة الإقليمية والدولية لدولة الإمارات.

سعود بن صقر
الإمارات
سعود بن صقر القاسمي
سعود القاسمي
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حاكم رأس الخيمة
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