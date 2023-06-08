محمد الشرقي يطلع على خطط ومبادرات «محمد بن زايد للعلوم الإنسانية»

الفجيرة (وام)

أكّد سموّ الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، ضرورة الاهتمام بالمواضيع المتجددة والرّاهنة للتخصّصات العلمية في مجال العلوم الإنسانية بأنواعها، وترسيخ دورها المحوري في تشكيل دعائم وعي المجتمع والارتقاء بثقافة أفراده ومؤسساته.

جاء ذلك خلال استقبال سموه، في مكتبه بالديوان الأميري، الدكتور خليفة مبارك الظاهري مدير جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية والوفد المرافق. وأشار سموه -خلال اللقاء- إلى دعم صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، للمشاريع الثقافية والعلمية التي تُرسّخ أسس الأصالة والإرث العربي والإسلامي للدولة، وتسهم في تعزيز صور الانفتاح الثقافي، والاعتدال الفكري، والتواصل الحضاري بين دول العالم.

واطّلع سموّه على خطط الجامعة ومبادراتها ومشاريعها في مختلف موضوعات العلوم الإنسانية ومجالاتها وأحدث التخصّصات الأكاديمية التي تعمل عليها الجامعة، والتي تعدّ الأولى من نوعها على مستوى المنطقة والعالم.

وثمّن سموّه مبادرات الجامعة التي تهدف إلى ترسيخ قيم الأخوة الإنسانية ونشر مبادئ التسامح والتعايش الديني بين الشعوب، والاهتمام بالفلسفة ودورها في الارتقاء بالمجتمعات وتطوير وعي أفرادها. وتقدّم الوفد إلى سمو ولي عهد الفجيرة بالشكر والتقدير على حفاوة الاستقبال، وثمّن اهتمام سموّه بالأفكار النوعيّة التي تثري نواحي العلوم الإنسانية على المستويات كافة.