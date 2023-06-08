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الإمارات

تفاهم بين «وام» ووكالة تشيكية لتعزيز التبادل الإخباري

محمد جلال الريسي خلال توقيع مذكرة التفاهم (وام)
9 يونيو 2023 02:04

أبوظبي (وام)

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وقعت وكالة أنباء الإمارات «وام» مذكرة تفاهم مع وكالة الأنباء التشيكية «CTK»، بهدف تعزيز وتطوير التعاون الثنائي في مجال التبادل الإخباري. وقع مذكرة التفاهم، أمس عبر تقنية الاتصال المرئي، محمد جلال الريسي مدير عام وكالة أنباء الإمارات «وام»، وجيري ماستر المدير التنفيذي لوكالة الأنباء التشيكية. يأتي التعاون بين الجانبين في إطار حرص وكالة أنباء الإمارات «وام» على تعزيز شراكتها مع وسائل الإعلام العالمية، خاصة مع تنظيم الدورة الثانية من الكونغرس العالمي للإعلام خلال شهر نوفمبر القادم. و تأتي المذكرة أيضاً انطلاقاً من رغبة الطرفين في تعزيز روابط التعاون المهني بينهما في مجال التبادل الإخباري، وتركيزهما على تأسيس علاقات صداقة وتعاون مثمرة بين الوكالتين بما يخدم مصالحهما المشتركة. وأكد محمد جلال الريسي، بهذه المناسبة، أن دولة الإمارات وجمهورية التشيك ترتبطان بعلاقات ثنائية متميزة ومتنامية، ويأتي توقيع مذكرة التفاهم اليوم في إطار الحرص على بناء جسور من التعاون مع وسائل الإعلام في التشيك وتعزيز التبادل الإخباري مع وكالة الأنباء التشيكية.
وأعرب عن تطلعه لمشاركة وسائل الإعلام التشيكية في الدورة الثانية من الكونغرس العالمي للإعلام نوفمبر القادم في أبوظبي، والذي يشكل منصة عالمية مهمة لبناء شراكة راسخة بين وسائل الإعلام العالمية.
من جانبه، أعرب جيري ماجستر عن تطلعه عقب توقيع مذكرة التفاهم إلى ترسيخ علاقات متميزة مع وكالة أنباء الإمارات «وام» وتبادل الخبرات بين الجانبين، مشيراً إلى أن القطاع الإعلامي في دولة الإمارات واعد ويتسم بالتطور المستمر.

وكالة أنباء الإمارات
الإمارات
وام
التشيك
محمد جلال الريسي
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