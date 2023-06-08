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الإمارات

رئيس الوزراء السوري: شعبنا لن ينسى مواقف الإمارات الإنسانية

حسين عرنوس خلال اطلاعه على مبادرات الفارس الشهم 2 من وفد الهلال الأحمر (وام)
9 يونيو 2023 02:06

اللاذقية (وام)

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أعرب معالي المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء السوري، عن الشكر والتقدير لدولة الإمارات على المساعدات الإغاثية التي قدمتها للمتضررين جراء زلزال 6 فبراير، ما يعكس عمق العلاقات الأخوية بين شعبي وقيادتي البلدين.
وقال معالي رئيس مجلس الوزراء السوري، خلال زيارته لمشروع إقامة 1000 وحدة سكنية مؤقتة، الذي ينفذ بدعم من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي للمتضررين من الزلزال في حي الغراف بمدينة اللاذقية.. إن الشعب السوري لن ينسى المواقف والمبادرات الإنسانية التي تقودها دولة الإمارات. حضر الزيارة محمد الكعبي رئيس وفد الهلال الأحمر الإماراتي في سوريا.
وكان وفد الهلال الأحمر الإماراتي، ضمن عملية «الفارس الشهم 2»، التي أطلقتها قيادة العمليات المشتركة بوزارة الدفاع بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، قد أعلنت عن البدء في مشروع تجهيز 1000 وحدة سكنية «مُسبقة الصنع» بتكلفة تصل إلى 65 مليون درهم، بهدف إيواء العائلات السورية المتضررة جراء زلزال 6 فبراير والذي خلف قتلى وجرحى ومباني متهدمة.
وتم إنشاء الوحدات السكنية وفقاً لأفضل المعايير المستخدمة من جودة المواد الخام وتهوية المسكن والاعتماد على الطاقة الشمسية في توليد الكهرباء، ويتكون المسكن من غرفتي نوم وصالون ومطبخ ودورة مياه، كي يستوعب أسرة مكونة من 6 أفراد، علاوة على قربه من جميع الخدمات التعليمية والصحية وغيرها.
كما تم اختيار أماكن إنشاء المساكن «المسبقة الصنع» في 7 مناطق بمحافظة اللاذقية وهي منطقة الغراف الأولى 350 وحدة سكنية، والغراف الثانية 133 وحدة، وجبلة 123 وحدة، والنقعة 48 وحدة، والفيض 56 وحدة، واسطامو 85 وحدة، ومنطقة دم سرخو 205 وحدات. من المنتظر تسليمها قبل الموعد المحدد بـ8 أشهر.
يذكر أن «عملية الفارس الشهم 2» إحدى أهم صور دعم دولة الإمارات بتوجيهات القيادة الرشيدة للشعب السوري، تم خلالها تسيير 184 طائرة وثلاث سفن محملة بالمواد الغذائية الأساسية والأدوية والمستلزمات الطبية، وذلك في إطار جهودها لتعزيز مرحلة التعافي لصالح الشعب السوري الشقيق.

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