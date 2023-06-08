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الإمارات

لجنة بـ«الوطني» تناقش «منح الزواج»

جانب من اجتماع اللجنة (من المصدر)
9 يونيو 2023 02:04

دبي (الاتحاد)

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استكملت لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته برئاسة جميلة أحمد المهيري رئيسة اللجنة، أمس، في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، مناقشة تقرير موضوع سياسة الحكومة بشأن معايير وبرامج منح الزواج وبرامج تأهيل المقبلين على الزواج.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة كل من: عائشة محمد الملا مقررة اللجنة، وخلفان راشد الشامسي، وسعيد راشد العابدي، وكفاح محمد الزعابي، وناعمة عبدالرحمن المنصوري أعضاء المجلس.
وتناقش اللجنة الموضوع ضمن محورين هما: التشريعات والقرارات المنظمة لمعايير واشتراطات منح الزواج، ودور المبادرات والبرامج لتشجيع وتأهيل المقبلين على الزواج من أجل بناء أسرة متماسكة.

المجلس الوطني الاتحادي
الإمارات
منح الزواج
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