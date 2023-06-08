«الشؤون الإسلامية» تؤكد حرصها على الارتقاء

أبوظبي (الاتحاد)

أكد الدكتور محمد مطر الكعبي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، حرص الهيئة على الارتقاء بخدماتها التي تقدمها للمجتمع بأسس حضارية تلبي الطموحات، مستلهمة رؤية قيادتنا الرشيدة، ومواكبة لاستراتيجية مجلس الوزراء الموقر.

وقد اطلع الدكتور الكعبي، خلال الاجتماع الذي انعقد بمقر الهيئة في أبوظبي، بحضور محمد سعيد النيادي مدير عام الهيئة ومديري الفروع والإدارات على المنجزات المتحققة من خطط الهيئة عبر التقارير المقدمة، ووقف على أبرز التحديات والعقبات وآلية تذليلها، داعياً إلى ضرورة العمل بروح الفريق الواحد، وتبادل الرؤى والاقتراحات التي تسهم في تسريع وتيرة العمل وتعزز من الكفاءة والإنتاجية وصولاً إلى تحقيق الأهداف بمستويات عالية، مشيداً بالدعم الكبير للهيئة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة –حفظه الله – ونائبيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، وأصحاب السمو حكام الإمارات، وولي عهده الأمين.

وقد ناقش الاجتماع العديد من المحاور الموضوعة على جدول الأعمال، والتي شملت شؤون العمل في الهيئة وتم تبادل الآراء حولها واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها بما يضمن إنجازها.