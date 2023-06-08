«أوقاف دبي» تمنح «هاربور» علامة الوقف

دبي (الاتحاد)

منحت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي ممثلة بمركز محمد بن راشد لاستشارات الوقف والهبة، علامة «دبي للوقف» لشركة «هاربور» العقارية، تقديراً لمشاركتها في مبادرات مجتمعية خيرية مختلفة.

وتقوم مبادرة «هاربور» الخيرية على منح نسبة مئوية تقدر بـ 8% من العوائد السنوية التي تحققها الشركة من إدارة عقارات «أوقاف دبي».

وأثنت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر بدبي على المساهمات الخيرية لشركة «هاربور العقارية» المستمرة منذ سنوات، ومشاركتها في دعم مختلف المبادرات الإنسانية والمشروعات الوقفية التي تطلقها المؤسسة.