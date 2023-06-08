الجمعة 9 يونيو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

40 ألف زائر لمحمية «الكثبان الأحفورية» في «الوثبة»

40 ألف زائر لمحمية «الكثبان الأحفورية» في «الوثبة»
9 يونيو 2023 02:06

هالة الخياط (أبوظبي)
تجاوز عدد زوار محمية كثبان الوثبة الأحفورية منذ افتتاحها نوفمبر الماضي 40 ألف زائر من محبي الطبيعة، لأهمية الموقع البيئية والسياحية، كونها تضم أكثر من 1700 كثيب أحفوري منتشرة على 7 كيلومترات مربعة. ومع الارتفاع في درجات الحرارة تشهد المحمية إقبال الزوار في الفترة المسائية من الساعة 5 – 7 مساءً لممارسة رياضة المشي.

وتتضمن المحمية ممشى الزوار الذي تم تجهيزه ضمن برنامج السياحة البيئية، حيث يقدم فرصة فريدة ومميزة تتيح للزوار مشاهدة الطبيعية الخلابة وممارسة العديد من النشاطات، مثل التنزه بالمسارات المضاءة التي يصل طولها إلى 3 كم ذهاباً وإياباً، وعلى جانبيها العديد من مظلات ومقاعد للاستراحة والاستجمام، ومشاهدة العروض الضوئية الموسيقية للكثبان الأحفورية من منطقة المدرج والتي تتسع لأكثر من 200 زائر في الوقت نفسه. ويوجد مركز للزوار، ويشمل العديد من المرافق، مثل منطقة الإطلالة وركن المعروضات وساحات ومقاعد للجلوس والاستمتاع بروعة وجمال الموقع، بالإضافة إلى تجهيز الموقع بالعديد من المرافق الخدمية والصحية ومواقف السيارات وغيرها.

كما تم وضع العديد من اللوحات التعليمية والتوعية والإرشادية المنتشرة في جميع أرجاء الموقع. وتعد محمية كثبان الوثبة الأحفورية إحدى ركائز التراث الطبيعي لإمارة أبوظبي ودولة الإمارات، وتقع ضمن فئة المظاهر الجيولوجية للمحميات الطبيعية حسب معايير الاتحاد الدولي لحماية الطبيعية. ويقدر عمر الكثبان الأحفورية في المحمية، المرشحة للانضمام لقائمة الحدائق الجيولوجية بـ«اليونسكو»، بنحو 120 ألف سنة، حيث يرجع الموقع إلى العصر الجليدي، ما أهلها لتكون المحمية الأولى من نوعها بالدولة ومنطقة غرب آسيا.

أخبار ذات صلة
الإمارات: نشاط دبلوماسي عربي لإطلاق حقبة جديدة من الازدهار
«الداخلية» بالمرصاد للقضاء على آفة المخدرات

وسجل مسح التنوع البيولوجي لمحمية كثبان الوثبة الأحفورية، وجود 75 نوعاً من الحيوانات والنباتات البرية، لتزداد أهمية الموقع البيئية والسياحية.
ووفقاً لمسح التنوع البيولوجي في المحمية، رصدت الهيئة 39 نوعاً من اللافقاريات، و7 أنواع من الزواحف، و14 نوعاً من الطيور، و4 أنواع من الثدييات، و11 نوعاً من النباتات. وسجلت هيئة البيئة في أبوظبي بالمحمية، عثة «هايبينا» لأول مرة في إمارة أبوظبي، وسجلت أعداداً كبيرة من الوزغ الرملي الخليجية التي تعيش في مواطن السبخة، وتم تسجيل الطيور المتكاثرة، بما في ذلك الزقزاق الإسكندري وأبو المغازل والقطقاط أحمر اللغد.

ودعت «الهيئة» زوار المحمية إلى ضرورة المحافظة على نظافة الموقع، وعدم ممارسة أي تجاوزات من شأنها التأثير والإضرار بسلامة الكثبان الأحفورية واستدامتها. 
وأكدت ضرورة تجنب زوار الموقع تسلق التشكيلات الأحفورية ورمي القمامة، وتنظيم أي فعاليات أو أنشطة في مواقع الكثبان الأحفورية، نظراً لأنها هشة للغاية وعرضة للتلف والكسر. 
وأشارت إلى ضرورة أن يتحلى الجمهور بالمسؤولية عند زيارة المواقع الطبيعية في الدولة، حفاظاً عليها وعلى الكائنات الحية التي تعيش في الموقع.

الوثبة
الإمارات
السياحة
السياحة البيئية
آخر الأخبار
المعهد المتقدم لأمراض النساء ببرجيل الطبية يقدم حلول الرعاية الطبية المعقدة
الإمارات
المعهد المتقدم لأمراض النساء ببرجيل الطبية يقدم حلول الرعاية الطبية المعقدة
30 مايو 2023
واشنطن تؤكد الالتزام الدائم بأمن المنطقة
عربي ودولي
واشنطن تؤكد الالتزام الدائم بأمن المنطقة
اليوم 02:07
600 كيلومتر مربع من المياه تغمر «خيرسون»
عربي ودولي
600 كيلومتر مربع من المياه تغمر «خيرسون»
اليوم 02:07
سيارة إسعاف تنقل مصابين بعد انفجار عبوة ناسفة في ولاية بدخشان (أ ف ب)
عربي ودولي
عشرات القتلى والجرحى بانفجار داخل مسجد في أفغانستان
اليوم 02:07
أبوالغيط: تضافر الجهود للتصدي للتحديات العالمية
عربي ودولي
أبوالغيط: تضافر الجهود للتصدي للتحديات العالمية
اليوم 02:07
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©