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«ديوا» تعزز الممارسات المستدامة

«ديوا» تعزز الممارسات المستدامة
9 يونيو 2023 02:05

دبي (وام)

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أطلق مركز الابتكار التابع للهيئة حملة تشجير في المنطقة المحيطة بمجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية ورشة عمل توعوية تطبيقية، بالتعاون مع مجلس شباب بلدية دبي بعنوان «ازرع غذاءك» للتعريف بطرق الزراعة المنزلية وأنواع المحاصيل الزراعية التي تتناسب مع مناخ دولة الإمارات، إضافة إلى أحدث أساليب الزراعة، وأهمية الزراعة العضوية وسبل اختيار التربة الملائمة وتوفير البيئة المستدامة والمناسبة للزارعة.
وقال معالي سعيد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: نعمل على ترسيخ ريادة دولة الإمارات في مجال العمل المناخي والتنوع البيولوجي، حيث إن دولة الإمارات من أوّل دول المنطقة التي أولت حماية البيئة والتصدي لتبعات التغير المناخي اهتماماً كبيراً من خلال اعتماد سياسات خضراء وإطلاق مبادرات رائدة في هذا القطاع الحيوي، علاوة على اتخاذ تدابير لمعالجة الأسباب الجذرية للتلوث البلاستيكي وتعزيز التحول نحو اقتصاد بلاستيكي دائري.

ديوا
دبي
الإمارات
مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية
الزراعة المنزلية
الاستدامة
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