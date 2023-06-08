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«ساند» تدعو الجهات الحكومية والخاصة إلى تركيب نظام «أمان»

خلال تركيب نظام «أمان» (وام)
9 يونيو 2023 02:03

الشارقة (وام)

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دعت شركة ساند لإدارة المرافق المتكاملة التابعة لشركة الشارقة لإدارة الأصول، الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة، جميع الجهات الحكومية والخاصة والمنشآت الصناعية والتجارية والمباني السكنية إلى تركيب نظام «أمان» الذي تشرف عليه هيئة الوقاية والسلامة وتنفذه الشركة، إذ يقوم الجهاز بربط أنظمة الحريق في المنشآت بغرفة عمليات الإدارة العامة للدفاع المدني وغرفة عمليات ساند لتقليل زمن الاستجابة للتعامل مع الحرائق.
وأكد المهندس سلطان الكتبي، الرئيس التنفيذي لشركة ساند لإدارة المرافق، ضرورة تركيب نظام الإنذار المبكر «أمان»، الذي يقوم بدوره في تقليل زمن الاستجابة للحرائق، وتفادي تفاقمها، ويعمل النظام على مراقبة صلاحية أنظمة الإنذار والحرائق في المنشآت، والتأكد من فعاليتها، ما يساهم في حماية الأرواح والممتلكات، وتوفير أعلى درجات الحماية والسلامة في الشارقة، مشيراً إلى أن النظام يساعد على الكشف المبكر عن وجود حرائق والتعامل معها من دون أي خسائر في إحدى أبراج إمارة الشارقة، والتي كانت مزودة بجهاز ونظام أمان.
وأضاف الكتبي أنه منذ بدء العمل بجهاز أمان، تم تركيب ما يزيد على 7753 جهازاً في مختلف مناطق الشارقة، ونعمل ضمن خطة استراتيجية من أجل تغطية كل المنشآت والمناطق السكنية والتجارية والصناعية، حيث يعتبر تركيب (أمان) إلزامياً لجميع المنشآت في الإمارة تطبيقاً لأعلى مستويات الوقاية والسلامة، ونسعى للوصول إلى امتثال 100% من ملّاك مستثمري العقارات والمنشآت والمرافق في إمارة الشارقة التي ينطبق عليها قرار تركيب وربط نظام أمان لحماية المباني من الحرائق والحوادث، وتعزيز أعلى مستويات الأمن والسلامة.

الإمارات
الشارقة
شركة الشارقة لإدارة الأصول
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