الطاير يطلع على تجربة برشلونة في التخطيط الحضري

دبي (وام)

اطلع معالي مطر الطاير، المفوض العام لمسار البنية التحتية والتخطيط العمراني وجودة الحياة، رئيس اللجنة العليا للتخطيط الحضري في إمارة دبـي، خلال زيارته لمدينة برشلونة، على أفضل الممارسات في مجال التخطيط العمراني وسياسات الإسكان فيها، وتجربتها في التخطيط الحضري، وتعزيز جودة الحياة، وتوفير البنية التحتية، وأنظمة النقل الجماعي المتكاملة التي تعزز من جودة الحياة.

واستمع معاليه، خلال زيارته مجلس مدينة برشلونة، لشرح عن تجربة المدينة التي شهدت تحولات عديدة عبر مئات السنين، وواجهت تحديات كبيرة نتيجة لزيادة عدد السكان، في تنفيذ خطة حضرية تحوّلية جديدة، هدفها زيادة المساحات العامة والخضراء، وتصميم الأحياء بطريقة توفر احتياجات سكانها الأساسية، وتدعم حركة المشاة والدراجات الهوائية، بما يسهم في تقليل الازدحامات، ورفع مستوى جودة الحياة. وزار معالي مطر الطاير مشروع محطة (SAGRERA)، للتعرف على أثر التحول العمراني من محطة قطار لحديقة طولية، واستكمل معاليه جولته بالاطلاع على أفضل الممارسات في تخطيط وتشغيل المواصلات العامة والمبادرات والمشاريع المتميزة، والتعرف إلى خطة المواصلات 2020 - 2025.