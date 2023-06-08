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«أمن المواصلات» بدبي تعرض خبراتها في «قمة الاتحاد العالمي»

«أمن المواصلات» بدبي تعرض خبراتها في «قمة الاتحاد العالمي»
9 يونيو 2023 02:03

دبي (الاتحاد)

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شاركت إدارة أمن المواصلات بدبي، في فعاليات الدورة الرابعة والستين للقمة العالمية للاتحاد العالمي للمواصلات العامة UITP، والتي استضافتها مدينة برشلونة الإسبانية تحت شعار «ضوء المدينة الساطع»، بمشاركة 1900 عضو من مختلف الدول، و300 متحدث، حيث ترأس الوفد المشارك العميد عبيد الحثبور، مدير إدارة أمن المواصلات بدبي، وعدد من الضباط.
وتتضمن القمة العالمية واحداً من أبرز المعارض في قطاع النقل والمواصلات على مستوى العالم، ويتم تنظيمها من قبل المعرض للاتحاد العالمي للمواصلات العامة الذي تأسس في عام 1885م، وتجمع الأطراف ذات العلاقة بالمواصلات العامة، وتشمل عضوية الهيئات الحكومية والمُصنعين والمشغلين ومطوري أنظمة النقل الذكي من أكثر من 100 دولة.
وتأتي مشاركة الإدارة العامة لأمن المواصلات بدبي في القمة العالمية للاتحاد العالمي للمواصلات العامة، لإبراز بصمتها في تعزيز الأمن والسلامة في قطاع النقل والمواصلات العامة في إمارة دبي، من خلال تطبيق وتفعيل الأنظمة الأمنية، واستخدام الذكاء الاصطناعي في العمل الأمني لضمان استدامة الأمن.

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