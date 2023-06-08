بلدية أبوظبي تستقطب عدداً من الجامعات والكليات

أبوظبي (الاتحاد)

ضمن جلسات التـواصـل مع الشـركاء الاستراتيجـيين التي تعقدها بلدية مدينة أبوظبي بشكل منتظم، نظمت البلدية متمثلة في كل من: قطاع التخطيط الاستراتيجي وإدارة الأداء- إدارة المعرفة والابتكار، وقطاع خدمات الدعم والمساندة، وقطاع خدمات البلديات- إدارة التسويق المؤسسي، جلسة مع الشركاء الاستراتيجيين بالتعاون مع العديد من الجهات الأكاديمية- الجامعات والكليات، في المبنى الرئيسي للبلدية.

واستقطبت الجلسة العديد من الجامعات والكليات والمعاهد التعليمية، حيث شارك فيها كل من: جامعة الإمارات العربية المتحدة، جامعة خليفة، جامعة زايد، جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، جامعة نيويورك- أبوظبي، جامعة السوربون- أبوظبي، جامعة أبوظبي، كليات التقنية العليا، جامعة العين للعلوم والتكنولوجيا، كلية الخوارزمي الدولية، كلية ليوا للتكنولوجيا، معهد أبوظبي للتعليم والتدريب المنهي.

وهدفت الجلسة إلى تعزيز التعاون بين بلدية مدينة أبوظبي والشركاء الاستراتيجيين من الجامعات والكليات، لبناء القدرات والكفاءات لدى موظفيها عبر: عقد الورش والدورات التي تم تنظيمها بالتعاون مع الجامعات والكليات المشاركة، منح طلاب الجامعات المشاركة فرصة التدريب في بلدية مدينة أبوظبي على مشاريع حقيقية لتقوية مهاراتهم وكفاءاتهم وقدراتهم قبل دخولهم مجال العمل الوظيفي، التعرف على الطلاب المتميزين لاستقطاب المواهب في البلدية، تعزيز التعاون مع المؤسسات الأكاديمية في المجالات التخصصية المتعلقة بمهام بلدية مدينة أبوظبي، بالإضافة إلى دعم قطاعات بلدية مدينة أبوظبي بدراسات وبحوث فنية وتخصصية من قبل الجهات الأكاديمية المشاركة.